Assassin’s Creed Shadows: Details zu Beleuchtung, Enterhaken und mehr

Nach der offiziellen Enthüllung von Assassin’s Creed Shadows werden immer mehr Details zum Open-World-Action-RPG bekannt.

Im Kern wird der neueste Teil seiner Reihe treu bleiben und auf Meucheln und Verstecken setzen, wie Game Director Charles Benoit IGN verriet.

„Das, was in Assassin’s Creed am meisten glänzt, ist meiner Meinung nach die versteckte Klinge, das Meucheln und die Möglichkeit, im Verborgenen zu bleiben. Das ist also der Kern, den wir beibehalten wollen. Was wir vorantreiben mussten, war, dass es sich ein bisschen moderner anfühlen sollte“, so Benoit.