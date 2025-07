Assassin’s Creed Shadows: Details zum Patch 1.07 mit New Game+ und mehr

Mit dem Titel-Update 1.0.7 erhält Assassin’s Creed Shadows einen lang erwarteten New Game+ Modus, der Spielern nach Abschluss der Hauptgeschichte neue Herausforderungen und exklusive Belohnungen bietet.

Wer alle Handlungsstränge von Naoe, Yasuke und Junjiro abgeschlossen hat, kann nun über das Animus-Menü ein neues Spiel starten – und dabei sämtliche bereits gesammelten Fertigkeiten, Ausrüstungen, Verbündete und den Fortschritt im Versteck behalten.

In New Game+ wird die Welt von Feudaljapan erneut durchquert, diesmal jedoch mit gesteigertem Schwierigkeitsgrad, stärkeren Gegnern und komplexeren Herausforderungen. Das System erlaubt bis zu acht aufeinanderfolgende Durchläufe, wobei jede Runde neue Tests für die Samurai- und Shinobi-Fähigkeiten der Spieler bereithält.

Als Belohnung für den Abschluss eines New Game+ Spieldurchgangs winken zwei brandneue, vergoldete legendäre Waffen: die Whisper of Gold (Legendary Long Katana) und Dragon’s Gold (Legendary Katana). Beide Waffen verfügen über einzigartige Perk-Gravuren, die exklusiv in diesem Modus freigeschaltet werden können.

Das Update 1.0.7 hebt das Endgame-Erlebnis von Assassin’s Creed Shadows auf ein neues Niveau und richtet sich gezielt an Spieler, die ihre Fähigkeiten weiter perfektionieren und sich härteren Herausforderungen stellen möchten – mit stilechten Belohnungen für ihre Ausdauer.

Die komplette Patch-Notes-Liste gibt es hier.