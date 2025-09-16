Assassin’s Creed Shadows: Die Klauen von Awaji jetzt verfügbar

Ubisoft veröffentlichte heute die Erweiterung ‚Die Klauen von Awaji‘ für Assassin’s Creed Shadows, die ab sofort für Xbox Series X|S, PlayStation 5, macOS, für PC über den Epic Games Store, Steam, den Ubisoft Store sowie über Amazon Luna verfügbar ist.

Für alle, die das Spiel vorbestellt hatten, ist die Erweiterung kostenlos. Als eigenständiger Kauf kann man ‚Die Klauen von Awaji‘ für 25 € erwerben. Die Erweiterung ist ebenfalls in einem Ubisoft+ Abonnement enthalten.

Die Klauen von Awaji wurde von Ubisoft Bordeaux entwickelt und bietet über zehn Stunden Inhalt, darunter eine neue Region sowie eine neue Handlung, die die Erzählung von Naoe und Yaskue erweitert. Die Erweiterung knüpft an die Ereignisse des Hauptspiels an. Um sie starten zu können, ist es daher erforderlich, das Hauptspiel abgeschlossen zu haben.

Das Abenteuer beginnt, als Naoe auf der Spur eines geheimnisvollen Shinobi nach Awaji reist. Dort trifft sie gemeinsam mit Yasuke auf die gefährliche sowie gnadenlose Fraktion Sanzoku Ippa, die den Frieden der Insel bedroht.

Während ihrer Reise über die geheimnisvolle Insel Awaji entdecken Spieler lebendige Städte und beeindruckende Küstenlandschaften, doch sie müssen auch stets wachsam bleiben, denn sie sehen sich mit Hinterhalten und Fallen konfrontiert, die deutlich machen, dass sie auf Awaji keineswegs willkommen sind.

Die Klauen von Awaji bietet zahlreiche neue Inhalte für Assassin’s Creed Shadows, darunter neue Fähigkeiten, Waffenfertigkeiten, Rüstungen und Ausrüstungsteile für sowohl Naoe als auch Yasuke, die auch im Hauptspiel genutzt werden können. Diese Upgrades verschaffen den Spielenden die nötige Stärke im Kampf gegen die gefährlichsten Gegnern Awajis, darunter neue Gegnertypen und besonders herausfordernde Bosskämpfe.

Zum Start der Erweiterung können zudem alle Spieler von Assassin’s Creed Shadows über eine kostenlose Quest die neue Waffe für Naoe, den Bō, freischalten. Der Bō ist agil und schnell, bietet flüssige Kombos und kreative Angriffe, so dass man mit ihm mehrere Gegner in schneller Folge attackieren kann.

Alle, die Erweiterung Die Klauen von Awaji besitzen, erhalten Zugang zu legendären Bō-Stäben mit einzigartigen Gravuren, die exklusiv auf der Insel Awaji verfügbar sind.

Die Veröffentlichung von Die Klauen von Awaji markiert den nächsten Schritt der fortlaufenden Post-Launch-Unterstützung für Assassin’s Creed Shadows. In den vergangenen Monaten wurden bereits neue Inhalte und Features eingeführt, darunter New Game+ und der neue Schwierigkeitsgrad Albtraum.

Das jüngste Update im September brachte von der Community gewünschte Verbesserungen in der Benutzerfreundlichkeit, darunter die Möglichkeit, die Zeit vorzuspulen oder den Nebel auf der Karte automatisch zu entfernen, sobald alle Synchronisationspunkte abgeschlossen wurden.