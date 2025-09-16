Assassin’s Creed Shadows: Die Klauen von Awaji jetzt verfügbar

Ubisoft veröffentlichte heute die Erweiterung ‚Die Klauen von Awaji‘ für Assassin’s Creed Shadows, die ab sofort für Xbox Series X|S, PlayStation 5, macOS, für PC über den Epic Games Store, Steam, den Ubisoft Store sowie über Amazon Luna verfügbar ist.
Für alle, die das Spiel vorbestellt hatten, ist die Erweiterung kostenlos. Als eigenständiger Kauf kann man ‚Die Klauen von Awaji‘ für 25 € erwerben. Die Erweiterung ist ebenfalls in einem Ubisoft+ Abonnement enthalten.
Die Klauen von Awaji wurde von Ubisoft Bordeaux entwickelt und bietet über zehn Stunden Inhalt, darunter eine neue Region sowie eine neue Handlung, die die Erzählung von Naoe und Yaskue erweitert. Die Erweiterung knüpft an die Ereignisse des Hauptspiels an. Um sie starten zu können, ist es daher erforderlich, das Hauptspiel abgeschlossen zu haben.
Das Abenteuer beginnt, als Naoe auf der Spur eines geheimnisvollen Shinobi nach Awaji reist. Dort trifft sie gemeinsam mit Yasuke auf die gefährliche sowie gnadenlose Fraktion Sanzoku Ippa, die den Frieden der Insel bedroht.
Während ihrer Reise über die geheimnisvolle Insel Awaji entdecken Spieler lebendige Städte und beeindruckende Küstenlandschaften, doch sie müssen auch stets wachsam bleiben, denn sie sehen sich mit Hinterhalten und Fallen konfrontiert, die deutlich machen, dass sie auf Awaji keineswegs willkommen sind.
Die Klauen von Awaji bietet zahlreiche neue Inhalte für Assassin’s Creed Shadows, darunter neue Fähigkeiten, Waffenfertigkeiten, Rüstungen und Ausrüstungsteile für sowohl Naoe als auch Yasuke, die auch im Hauptspiel genutzt werden können. Diese Upgrades verschaffen den Spielenden die nötige Stärke im Kampf gegen die gefährlichsten Gegnern Awajis, darunter neue Gegnertypen und besonders herausfordernde Bosskämpfe.
Zum Start der Erweiterung können zudem alle Spieler von Assassin’s Creed Shadows über eine kostenlose Quest die neue Waffe für Naoe, den Bō, freischalten. Der Bō ist agil und schnell, bietet flüssige Kombos und kreative Angriffe, so dass man mit ihm mehrere Gegner in schneller Folge attackieren kann.
Alle, die Erweiterung Die Klauen von Awaji besitzen, erhalten Zugang zu legendären Bō-Stäben mit einzigartigen Gravuren, die exklusiv auf der Insel Awaji verfügbar sind.
Die Veröffentlichung von Die Klauen von Awaji markiert den nächsten Schritt der fortlaufenden Post-Launch-Unterstützung für Assassin’s Creed Shadows. In den vergangenen Monaten wurden bereits neue Inhalte und Features eingeführt, darunter New Game+ und der neue Schwierigkeitsgrad Albtraum.
Das jüngste Update im September brachte von der Community gewünschte Verbesserungen in der Benutzerfreundlichkeit, darunter die Möglichkeit, die Zeit vorzuspulen oder den Nebel auf der Karte automatisch zu entfernen, sobald alle Synchronisationspunkte abgeschlossen wurden.
13 Kommentare AddedMitdiskutieren
Da freue ich mich riesig drauf. Erstmal fahren wir Essen und The Long Walk im Kino schauen, dann starte ich es. Bin gespannt🤗🤗🤗
Hast bestimmt vorbestellt oder?
Jab. Und bereue es keine Sekunde🙂
Dito 😀
War zu der Zeit leider knapp bei Kasse und jetzt werde ich bestraft mit ein überteuerten Preis habe auch Vollpreis bezahlt 😑😑😑
Viel Spaß! Ist ein super Film. Krass aber sehr gut.
Finde 25€ ganz schön happig dafür.
Das Spiel war schon teuer genug und so viel mehr Spielzeit soll es ja gar nicht sein.
Und den Bo Stock bekommt man auch so. Also 15-20€ hätten da völlig gereicht finde ich.😑
Nur dauert es jetzt wieder Monate bis der Dlc mal im Sale ist.
Ist auch zu teuer. 14.99 wäre hier angemessener. Da würde auch ein Fan überlegen dafür zu bezahlen.Ich habe es vorbestellt und dadurch gratis.
Ja jetzt weiß ich nicht wie lange ich warten muss bis es mal im Sale ist 🤔
Sehr schön, freu mich schon sehr drauf den DLC zu zocken und bin gespannt wie er geworden ist 🙂
Schade, muss dann wohl erst die Hauptstory im NG+ noch durchspielen bevor ich mit dem DLC starten kann 😕
Na ja, aber freue mich trotzdem drauf 🙃
Das DLC reizt mich momentan irgendwie überhaupt nicht.
Meine Vorfreude auf Ghost of Yotai ist zu groß. Ich möchte kein Japan Setting sehen bis zum 02.10 😅
Die Klauen von Awaji“ – das Abenteuer ruft,
mit neuen Quests, Gegnern und mancher Luft.
Für Naoe und Yasuke gibt’s Skills und Macht,
zehn Stunden Action und spannende Schlacht.
Die Insel Awaji wartet voller Glanz,
mit Küsten, Städten – und gefährlichem Tanz.
Ubisoft liefert Fans ein erweitertes Spiel,
wer das Hauptspiel liebt, freut sich umso viel!