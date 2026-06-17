Assassin’s Creed Shadows: Entwickler erkennt Kritik der Spieler am Story-Verlauf an

Mit dem neuen Update „Black Tides“ hat Assassin’s Creed Shadows seinen finalen Story-Inhalt erhalten und damit die Handlung rund um Naoe und Yasuke abgeschlossen.

Das kostenlose Update ergänzt mehrere neue Missionen und fungiert als offizielles Abschlusskapitel des Spiels, das im vergangenen Jahr erschienen ist. Dabei rückt die Handlung erneut stärker in Richtung der klassischen Templer- und Isu-Lore der Reihe, inklusive neuer Verbindungen zu früheren Assassin’s-Creed-Titeln.

Neben neuen Story-Elementen enthält das Update auch zahlreiche Verweise auf die Seriengeschichte sowie Easter Eggs, die insbesondere langjährigen Fans auffallen dürften. Gleichzeitig wird eine direkte Verbindung zu Assassin’s Creed Black Flag hergestellt, das im kommenden Monat mit einer überarbeiteten Version erneut erscheinen soll.

Die ursprüngliche Entscheidung, zentrale Isu-Elemente im Hauptspiel weniger stark in den Fokus zu rücken, wurde von Teilen der Community kritisch gesehen. Ubisoft selbst räumte inzwischen ein, dass einige dieser Designentscheidungen nicht wie geplant bei allen Spielern ankamen.

Laut Associate Game Director Simon Lemay-Comtois sei das Feedback der Community aktiv in die Entwicklung des Abschlusskapitels eingeflossen. Ziel sei es gewesen, offene Punkte aufzugreifen, die erzählerische Richtung zu korrigieren und der Geschichte einen runden Abschluss zu geben.

Neben der Story-Erweiterung bietet das Update auch neue spielerische Herausforderungen, darunter einen finalen Bosskampf, der gezielt auf erfahrene Spieler ausgerichtet ist.

Mit „Black Tides“ endet die post-launch Unterstützung für Assassin’s Creed Shadows. Ubisoft betont jedoch, dass die Figuren und das Setting weiterhin Potenzial für zukünftige Projekte bieten könnten.