Assassin’s Creed Shadows: Entwickler-Video erklärt die kommenden Inhalte der Herbst Roadmap

Ubisoft veröffentlichte heute die Roadmap für den Herbst für Assassin’s Creed Shadows und ein neues Video, in dem die Entwickler, auf die Inhalte eingehen, auf die sich die Fans in den kommenden Monaten freuen können.
Assassin’s Creed Shadows erscheint außerdem am 2. Dezember für Nintendo Switch 2.
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.
5 Kommentare AddedMitdiskutieren
Mal sehen wie die Switch 2 Version performen wird.
Meeeeh
Super, danke für die Info. Die neue Quest werde ich spielen. Bin auf die Änderungen gespannt🙂
Man sieht wieder mal, dass man bei Spielen heutzutage lieber bis zum finalen Zustand wartet und sie erst ein bis zwei Jahre später im Sale kauft.
Irgendwie finde ich es seltsam, dass man das ß immer weiter ausradiert und es überhaupt keinen Sinn ergibt.
Eben auch bei Galileo.. schiessen statt schießen und hier bei AC, abstossen statt abstoßen oder Todesstösse statt Todesstöße.
Autokorrektur wollte mich nicht mal die ss Versionen schreiben lassen.