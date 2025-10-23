Ein neues Assassin’s Creed Shadows Entwickler-Video erklärt die kommenden Inhalte der Herbst Roadmap!

Ubisoft veröffentlichte heute die Roadmap für den Herbst für Assassin’s Creed Shadows und ein neues Video, in dem die Entwickler, auf die Inhalte eingehen, auf die sich die Fans in den kommenden Monaten freuen können.

Assassin’s Creed Shadows erscheint außerdem am 2. Dezember für Nintendo Switch 2.