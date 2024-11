Assassin’s Creed Shadows: Erste Eindrücke zum neuen Stealth-Gameplay

In einem äußerst umfangreichen Blogbeitrag hat Ubisoft mehr Informationen zum Stealth-Gameplay von Assassin’s Creed Shadows verraten.

„Assassin’s Creed Shadows erscheint am 14. Februar 2025, und wir freuen uns, euch ab sofort tiefere Einblicke in das Gameplay zu geben. In einer Reihe von Beiträgen werden wir euch in den nächsten Wochen brandneue Details zu Kampf, Parkour und Erkundung präsentieren.“

„Beginnen wir diese Woche mit einem Überblick über Stealth. Während wir uns in erster Linie auf Naoe konzentrieren – eine der beiden Protagonistinnen von Shadows, die klassische Assassinen-Techniken nahtlos mit der ruhigen Gewandtheit eines trainierten Shinobi verbindet – gelten einige dieser Details auch für Yasuke, den Samurai von Shadows.“

„Das Stealth-Gameplay in Shadows wurde in einigen Schlüsselbereichen ambitioniert überarbeitet“, sagt Simon. „Die offensichtlichste Änderung für AC-Spieler ist das Fehlen eines begleitenden Adlers, mit dem man einen ganzen Ort auskundschaften und kartografieren kann. In Shadows müssen sich die Spieler auf die eigenen Sinne ihres Hauptcharakters verlassen und Feinde auf eine taktischere Art und Weise von Moment zu Moment bekämpfen.“

„Die neue Beobachtungsmechanik ist der Kern des Assassin’s Creed Shadows-Erlebnisses“, sagt Simon. „Im Zweifelsfall solltest du innehalten, die Welt um dich herum beobachten und erst dann entscheiden, was dein nächster Schritt sein sollte.“