Assassin’s Creed Shadows: Features werden für zukünftige Teile übernommen

Mittlerweile ist Assassin’s Creed Shadows ein Jahr alt und die Post-Launch-Unterstützung seitens Ubisoft abgeschlossen. In Vergessenheit wird der Titel allerdings nicht geraten, wie Art Director Thierry Dansereau im Gespräch mit IGN erklärt.
Für Shadows habe man einige Mechaniken verbessert und neue Features eigeführt, die definitiv auch in kommenden Ablegern der Reihe Verwendung finden werden. Explizit nennt Dansereau das neue Atmos-Wettersystem, die Einführung von Ray-Traced Global Illumination sowie allerlei Gameplay-Elemente:
„Das Vermächtnis besteht meiner Meinung nach darin, dass wir eine ganze Menge Dinge vorangetrieben haben: Wir haben Parkour und Stealth verbessert. Auch beim Kampfsystem haben wir bestimmte Elemente weiterentwickelt. In allen Systemen haben wir viele Technologien in das Spiel integriert, die meiner Meinung nach zum Vermächtnis für zukünftige AC-Spiele werden. Es gibt eine ganze Reihe von Dingen, die ihren Weg (in kommende Spiele) finden werden.“
22 Kommentare AddedMitdiskutieren
Unheimlich spannend, Ubisoft hat’s einfach drauf 🙈.
Ich habe nichts dagegen. Technisch ist Assassin’s Creed: Shadows nämlich ein Träumchen. Allein das Wettersystem ist so genial geworden. Da kann man auf die Zukunft gespannt sein🙂
Technisch läuft es echt sauber und ist hübsch anzusehen. Hätte Ubisoft nicht fragwürdige Entscheidungen getroffen, hätte das ein richtig gutes AC werden können.
Was ist am Wettersystem so toll?
Es bringt spielerisch überhaupt nichts. Einzige Feature ist im Winter die Eiszapfen.. und Waren werden bei Jahreswechsel geliefert.. wow
Ansonsten bringt es nur was fürs Auge.
Hier wäre spielerisch deutlich mehr drinne gewesen, so ist es einfach nur Effekthascherei.
Tenchu Z/Shadow Aussault oder Mark of the Ninja hatten besseres Ninja Stealth- Gameplay.
AC ist auch einfach zu aufgebläht für richtiges Stealth-Gameplay.. wer schleicht schon Stunden mit Naoe durch eine von hunderten Basen, wenn er mit Yasuke auch einfach durchbrechen kann in paar Minuten..
Nur fürs Auge stimmt nicht ganz
Schon mal versucht bei einem Sturm
im Dunkeln zu kämpfen oder bei dichten Nebel
Man war da fast blind xD
Nöh, hatte ich bisher nicht.
Hatte schon paar mal Nebel und Regen, hat mich aber überhaupt nicht beeinträchtigt 🧐
Vielleicht ein HDR Fernseher Feature?
Da liest man ja techt häufig, dass Dunkel wirklich dunkel ist.
Allein für’s Auge ist es ja toll. Nach knapp 270 Stunden fand ich es immer noch beeindruckend. Und wer weiß, vielleicht wird’s beim nächsten Spiel noch weiter verbessert.
„wer schleicht schon Stunden mit Naoe durch eine von hunderten Basen, wenn er mit Yasuke auch einfach durchbrechen kann in paar Minuten..“
Ich hab’s gemacht. Ich habe Yasuke nur in den Missionen verwendet wo es Pflicht war. Sonst habe ich nur mit Naoe gespielt. Erstens passt sie einfach besser ins Setting und sie ist mobiler.
Respekt, bei so einem Umfang Monster.
Hab es Anfangs gemacht, aber da ich generell kein Fan von Spielen mit hunderten Stunden und dem selben Gameplay bin, das immer und immer wiederholt wird und sich irgendwann wie abarbeiten anfühlt, hab ich irgendwann auf schnelleres vorankommen gewechselt, auch wenn Yasuke so überhaupt nicht ins Setting passt.
Der legendäre Samurai, den es wirklich gab.. allein dafür gehört Ubisoft geschlagen.. man weiß nicht mal ob es ihn gab und selbst wenn war er nur Waffenträger.. Das ist einfach nur DEI und Geschichtsfälschung. Wie bei Bridgerton auf Netflix, wo sich jetzt ernsthaft die schwarzen Schauspielerinnen hinstellen und behaupten, dass Königin Charlotte von Mecklenburg-Strelitz wirklich Schwarz war und das wegen Rassismus aus den Geschichtsbüchern getilgt wurde.. aber ich schweife ab..
Hätte mir lieber zwei Ninja gewünscht und etwas weniger Umfang und mehr Stealth Feature mit passenden Situationen. Dann hätte der Fokus mehr auf Stealth gelegen. Aber das wäre Nische gewesen und das geht bei AC nicht (mehr)..
War doch bei der Cleopatra Serie mit Will Smiths Frau auch nicht anders, im Gegenteil das sollte sogar eine Doku Serie sein die verkaufen wollte das Cleopatra schwarz war weil Ägypten ja zu Afrika gehört, nur haben sie absichtlich komplett vergessen das sie griechischer Herkunft war.
Für ne Doku die historisch korrekt sein will ist das einfach eine Frechheit und kommt einer Geschichtsumschreibung gleich, da kann man auch gleich die Bücher verbrennen.
Ja, das war wirklich das extremste Beispiel.. sowas noch als Doku verkaufen zu wollen und Leute da hinzusetzen, die dir mitten ins Gesicht lügen. „Es ist mir egal was sie dir in Geschichte erzählen, meine Großmutter hat mir gesagt, Kleopatra war Schwarz!“
Auch sonst steckten da sehr viele Falschinformationen drinne.
Es ist mittlerweile sehr gefährlich und Historiker kritisieren zurecht dieses Schwarz färben der Geschichte unter dem Deckmantel von DEI..
Anne Boleyn wurde auch schon zur farbigen Königin gemacht und es stellen sich mittlerweile ernsthaft Leute hin und behaupten Mozart und Beethoven wären auch Schwarz gewesen..
Einfach nur schlimm, wie versucht wird sich Kultur anzueignen, die einfach nicht die eigene ist, weil man vermeintlich nur Sklaverei als eigene Geschichte hat.. und wie man die Vergangenheit versucht mit DEI bunt zu gestalten, diese es aber nicht war.. dadurch verharmlost man auch Aspekte der Geschichte.
Es war nicht alles Multikulti, wie heutzutage und LGBT war keine akzeptierte Tatsache, es stand unter Strafe.. Der Senegal z.B. hat gerade erst wieder die Strafen für Homosexualität erhöht.
Finde Yasuke auch unpassend. Habe viel lieber mit Naoe gespielt. Deswegen schaue ich keine Oscars mehr weil nur Filme nominiert werden die DEI-Standards erfüllen. Da müssen „unterrepräsentierten Gruppen“ entsprechend enthalten sein wie Frauen, LHBTQ+ etc. Was ja eigentlich auch diskriminierend ist. Da geht’s schon lange nicht mehr um den Film. Ein Herr der Ringe wäre nach heutigen Standards so nie nominiert und ausgezeichnet worden. Was für Quatsch. Aber auch ich schweife ab.
Beim letzten Absatz bin ich bei dir. Wäre echt cool gewesen. Aber wenn man sich so wie ich auf Naoe konzentriert macht es Spaß. Trotzdem hätten einige Entscheidungen nicht getroffen werden sollen.
Jaaaa, noch mehr Diversität! Juhuuu!
In die nächsten AC und alle anderen Games..
Spiel es ja aktuell und so viele Sachen sind einfach nur Gimmick und haben keinerlei relevante Funktion.
Jahreszeitenwechsel, ja hübsch, aber das war’s.. die ganzen zusätzlichen Stealth Mechaniken oho.. unnötig.. du brauchst sie halt nie. AC Unity war was Stealth anging der bisher beste Teil.
Geführt/Erkunden.. Gott würde Erkunden niemals in AC verwenden. Hat schon bei Breakpoint gereicht. Zu Aufgebläht, immer noch tauchen Kreise auf der Zielübersicht auf.
Kampfsystem, ist okay, nicht übertrieben komplex.. mich nerven nur die permanenten Finisher bei Yasuke. Beim ersten mal ja noch cool, aber nach paar Stunden ist es einfach nur noch.. ja gut, hab jetzt schon tausend Mal gesehen wie du Arme und Kopfe abtrennst, ich will weiter..
Der Jahreszeitenwechsel war beeindruckend
Aber sonst?
Zu groß zu leer und zu wenig Abwechslung
Yasuke war der größte Fehler im Gameplay
Bosse wurden wie Papiertiger zerfetzt das die Kämpfe schnell lw wurden
Darum fast nur Naoe gespielt
Bis auf Hexen und ein Black Flag remake
ist die Serie ziemlich uninteressant geworden
Wie schön es wäre, wenn um die Ecke ein Studio käme und eine Art AC-Spiel machen würde, das sich seit Jahren die Community wünscht und ein Verkaufsschlager werden würde wie es ein Baldurs Gate 3 gemacht hat. Dann würde Ubisoft mal erwachen und merken, dass sie nur Scheiße produzieren. Aktuell hat AC eine Monopolstellung.
Copy and pastevom copy and paste
Ubisoft müsste vielen erstmal Gründe liefern, warum sie wieder zu AC zurückkehren sollten. Die sehe ich gerade für mich nicht.
Sie liefern eigentlich genau das Gegenteil, paradox 💩.
Das Storytelling bei Mirage war einfach so unterirdisch. Da waren die 8 Euro Anschaffungskosten für mich schon zu viel.
Ich hoffe, dass ein Studio mal mit einer eigenen historischen Reihe anfängt, angelehnt an AC ohne das Fantasyzeug.
Mit Tsushima, Red Dead, Kingdom Come etc gibt es ja gute historische Spiele. Aber ich hätte gerne wieder mehr von.
Ich habe Mirage etwas mehr als eine Stunde gespielt und bin fast eingeschlafen, so schlecht war es.
Ich hab mich durch den Anfangsbereich gequält, um dann wenigstens einmal Bagdad erkunden zu können. Danach ist es von der Platte geflogen. Die haben wohl keine funktionierende Qualitätskontrolle mehr.
Das was Ubisoft kann, ist eine Kulisse schaffen. Ich würde sogar soweit gehen und behaupten das sie da zur Spitze gehören.
Aber alles drumherum ist halt höchstens durchschnittlich.
Wenn man mal überlegt man hätte jetzt das CO-E33 im Team und auch nur diese Mitarbeiter die dann diese Kulisse mit ihren und ich meine nur ihren Ideen füllen würden.
Da würde wohl ein Meisterwerk entstehen.
Aber genau da ist das Problem, Ubisoft ist viel zu groß, viel zu viele wollen mit reden. Vor allem bei den Entscheidern und da meine ich nicht mal das Management.
Die lernen nichts aus ihren Fehlern. Ja Ubisoft machts weiter so dann werdet ihr bald Geschichte sein. Die Philosophie bei Ubisoft ist „wir machen es falsch aber dafür konsequent“. Idioten. Mehr kann man dazu nicht sagen.