Assassin’s Creed Shadows: Features werden für zukünftige Teile übernommen

Mittlerweile ist Assassin’s Creed Shadows ein Jahr alt und die Post-Launch-Unterstützung seitens Ubisoft abgeschlossen. In Vergessenheit wird der Titel allerdings nicht geraten, wie Art Director Thierry Dansereau im Gespräch mit IGN erklärt.

Für Shadows habe man einige Mechaniken verbessert und neue Features eigeführt, die definitiv auch in kommenden Ablegern der Reihe Verwendung finden werden. Explizit nennt Dansereau das neue Atmos-Wettersystem, die Einführung von Ray-Traced Global Illumination sowie allerlei Gameplay-Elemente:

„Das Vermächtnis besteht meiner Meinung nach darin, dass wir eine ganze Menge Dinge vorangetrieben haben: Wir haben Parkour und Stealth verbessert. Auch beim Kampfsystem haben wir bestimmte Elemente weiterentwickelt. In allen Systemen haben wir viele Technologien in das Spiel integriert, die meiner Meinung nach zum Vermächtnis für zukünftige AC-Spiele werden. Es gibt eine ganze Reihe von Dingen, die ihren Weg (in kommende Spiele) finden werden.“