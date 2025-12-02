Assassin’s Creed Shadows: Grafik-Duell: So schlägt sich Switch 2 gegen PS5 und Xbox Series S

Die Switch-2-Version von Assassin’s Creed Shadows überrascht – aber dieses Problem könnte alles bremsen!

Der Grafikvergleich von Assassin’s Creed Shadows auf Nintendo Switch 2, PlayStation 5 und Xbox Series S zeigt deutliche Unterschiede, die für alle Spieler wichtig sind, die das Open-World-Abenteuer auf ihrer bevorzugten Plattform erleben möchten.

Während PS5 und Xbox Series S im Qualitätsmodus getestet wurden, bietet die Switch-2-Version lediglich einen einzigen Darstellungsmodus, der sichtbar abgespeckte Grafikparameter beinhaltet.

Ubisoft musste Beleuchtung, Texturen, Animationen, Schattenqualität, Level of Detail, Reflektionen und die allgemeine Zeichentiefe reduzieren, um Assassin’s Creed Shadows auf der Switch 2 spielbar zu machen.

Trotz dieser Einschnitte erreicht Assassin’s Creed Shadows auf Switch 2 ein visuell solides Niveau, das dank DLSS eine Auflösung liefert, die sich an dem orientiert, was bereits in Star Wars Outlaws zu sehen war.

Auf den stärkeren Plattformen PS5 und Xbox Series S wirkt Assassin’s Creed Shadows jedoch erheblich klarer und stabiler, da beide Systeme mit mehr visueller Dichte und saubereren Lichteffekten arbeiten.

Die größte Herausforderung für die Switch-2-Version entsteht durch die Bildrate. Assassin’s Creed Shadows hält die 30fps nicht zuverlässig, vor allem in dicht bevölkerten Städten, in denen viele NPCs gleichzeitig berechnet werden müssen.

Ubisoft stand bei der Optimierung für die Switch 2 offenbar vor einem komplexen technischen Kraftakt, der dennoch ein respektables Ergebnis hervorgebracht hat.

Langfristig bleibt entscheidend, ob zusätzliche Updates die Stabilität erhöhen und Assassin’s Creed Shadows auf Switch 2 näher an die Erfahrung auf PS5 und Xbox Series S heranführen können.