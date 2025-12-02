Assassin’s Creed Shadows: Grafik-Duell: So schlägt sich Switch 2 gegen PS5 und Xbox Series S

Der Grafikvergleich von Assassin’s Creed Shadows auf Nintendo Switch 2, PlayStation 5 und Xbox Series S zeigt deutliche Unterschiede, die für alle Spieler wichtig sind, die das Open-World-Abenteuer auf ihrer bevorzugten Plattform erleben möchten.
Während PS5 und Xbox Series S im Qualitätsmodus getestet wurden, bietet die Switch-2-Version lediglich einen einzigen Darstellungsmodus, der sichtbar abgespeckte Grafikparameter beinhaltet.
Ubisoft musste Beleuchtung, Texturen, Animationen, Schattenqualität, Level of Detail, Reflektionen und die allgemeine Zeichentiefe reduzieren, um Assassin’s Creed Shadows auf der Switch 2 spielbar zu machen.
Trotz dieser Einschnitte erreicht Assassin’s Creed Shadows auf Switch 2 ein visuell solides Niveau, das dank DLSS eine Auflösung liefert, die sich an dem orientiert, was bereits in Star Wars Outlaws zu sehen war.
Auf den stärkeren Plattformen PS5 und Xbox Series S wirkt Assassin’s Creed Shadows jedoch erheblich klarer und stabiler, da beide Systeme mit mehr visueller Dichte und saubereren Lichteffekten arbeiten.
Die größte Herausforderung für die Switch-2-Version entsteht durch die Bildrate. Assassin’s Creed Shadows hält die 30fps nicht zuverlässig, vor allem in dicht bevölkerten Städten, in denen viele NPCs gleichzeitig berechnet werden müssen.
Ubisoft stand bei der Optimierung für die Switch 2 offenbar vor einem komplexen technischen Kraftakt, der dennoch ein respektables Ergebnis hervorgebracht hat.
Langfristig bleibt entscheidend, ob zusätzliche Updates die Stabilität erhöhen und Assassin’s Creed Shadows auf Switch 2 näher an die Erfahrung auf PS5 und Xbox Series S heranführen können.
67 Kommentare AddedMitdiskutieren
Kein fairer Vergleich.
Etwas mehr Kontext wäre sinnvoll.
Die Switch 2 mit der Series S zu Vergleichen sehe ich schon als sinnvoll an.
Warum? Man vergleicht hier eine Heimkonsole mit einem Handheld der noch für eine andere Zielgruppe gedacht ist….
Sehe nicht wirklich was Sinnvolles daran…..
Nein, sie wird als Hybrid Konsole beworben und ist damit eine Stationäre Konsole.
Auch wenn ich über die Leistung der Switch hier überrascht werde, aber ich könnte es mir nicht vorstellen es da zu spielen.auf dem mobilen Bildschirm merkt man die unterschiede wahrscheinlich auch weniger…
Ich bin bei der Switch 2 immer noch hin und hergerissen. Ich hätte schon mal wieder Bock auf einen „Handheld“ aber kein Bock soviel Kohle in die Hand zu nehmen um mir z.B. das ROG Ally X zu holen.
Der schwächste aller Teile
Ich sehe die Switch 2 auch absolut nicht als Konsole für AAA Grafik Knaller, das ein paar dieser Spiele dort landen ist doch eher nice to have
Also läuft es auf der 5 Jahre älteren S besser. Was sagen die Hater?
Ich wusste nicht das die „S“ ein Handheld ist??
Freu mich mehr über das Gerücht zu Black Flag
Na hoffentlich gibt’s da eine Demo zu?
Habe nämlich die Demo zu Starwars von Ubisoft auf Nintendos Handheld gespielt gehabt und war überrascht wie gut das auf der kleinen Switch läuft.
Hier scheint die Optimierung von Ubisoft scheinbar besser zu laufen als für die Anpassungen an die PS5 Pro.
Vielleicht sollte Ubisoft mal bei Sucker Punch nachfragen wie das mit dem optimieren funktioniert.
Assassins Creed Shadows macht nach Odyssey zwar wieder richtig Spaß (Valhalla war nicht mein Setting), aber an Ghost of Yotei kommt es optisch und spielerisch halt bei weitem (bedingt durch die angestaubt Ubiformel) nicht heran.
Bei der AC Reihe ist für mich die visuelle Darstellung immer ein großes Plus, deshalb würde ich gerade bei diesen Spielen die anderen Plattformen gegenüber der Switch bevorzugen
Naja, wenn ich mir eine Switch 2 holen würde dann nur für die Nintendo Spiele wie Zelda, Mario und Metroid. So Titel wie AC Shadows gehören da eher auf potentere Platformen.