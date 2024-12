Assassin’s Creed Shadows: Hauptgeschichte vergleichbar mit Origins, Odyssey und Valhalla

Laut Creative Director Jonathan Dumont ist die Hauptgeschichte von Assassin’s Creed Shadows von der Länge her vergleichbar mit Origins/Odyssey und Valhalla.

In einer kürzlich abgehaltene Ask Me Anything-Session im Assassin’s Creed-Subreddit gab es seitens des Entwicklerteams einige neue Informationen zu Assassin’s Creed Shadows. Darunter auch die Spielzeit des Action-Rollenspiels.

Laut so Creative Director Jonathan Dumont ist die Länge der Hauptgeschichte in etwa vergleichbar mit denen der Assassin’s Creed-Ableger Origins/Odyssey und Valhalla:

„Die Länge des Spiels ist bei einem Open-World-Spiel immer schwer einzuschätzen, da verschiedene Spieler die Inhalte auf sehr unterschiedliche Weise konsumieren werden. Ich denke, die Hauptreise von Shadows ist vergleichbar mit Origins/Odyssey und Valhalla. Was die Wahlmöglichkeiten angeht, so sind sie vorhanden, und einige haben einen Einfluss, spielen aber weniger eine verzweigende Rolle als bei Odyssey in der Haupterzählung.“

Zieht man die Daten der Webseite HowLongToBeat heran, werden für den Abschluss der Hauptgeschichte von Assassin’s Creed: Origins im Durchschnitt 30 Stunden benötigt. Bei Assassin’s Creed Odyssey sind es 45,5 Stunden, bei Assassin’s Creed Valhalla 60 Stunden. Spieler können sich Dumonts Aussage zufolge also auf 30 bis 60 Spielstunden einstellen.

Assassin’s Creed Shadows erscheint am 14. Februar 2025 für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC.