Assassin’s Creed Shadows: In Europa bestverkaufte Neuveröffentlichung 2025

Assassin’s Creed Shadows ist in Europa das bestverkaufte Spiel, das im Jahr 2025 veröffentlicht wurde.

Einem Bericht von The Game Business zufolge ist Assassin’s Creed Shadows in Europa aktuell das bestverkaufte Spiel, das 2025 veröffentlicht wurde. Somit lässt der Ubisoft-Titel Spiele wie Split Fiction, Monster Hunter Wilds, Kingdom Come: Deliverance 2 und Mario Kart World hinter sich.

Bestverkauftes Spiel des Jahres ist mit EA Sports FC 25 hingegen ein Spiel, das bereits im Vorjahr veröffentlicht wurde.

Es gilt allerdings zu berücksichtigen, dass die digitalen Verkaufszahlen für Nintendo-Spiele nicht vorliegen und somit auch nicht einbezogen werden konnten. Clair Obscur: Expedition 33 wurde wegen fehlender Daten nicht berücksichtigt.

Insgesamt wurden bis zum 28. Juli 2025 in Europa 71 Millionen Spiele verkauft, die sich auf 52 Millionen digitale Versionen (minus drei Prozent im Vergleich zum Vorjahr) und 19,7 Millionen physische Versionen (minus neun Prozent im Vergleich zum Vorjahr) aufteilen.

Der prozentuale Anteil der in Europa digital verkauften Spiele liegt somit bei 74 Prozent, was einen Anstieg von zwei Prozent gegenüber dem Jahr 2024 bedeutet.

Meistverkaufte Spiele 2025 in Europa für PC und Konsolen:

EA Sports FC 25 (EA) Assassin’s Creed Shadows (Ubisoft) Grand Theft Auto 5 (Rockstar) Red Dead Redemption 2 (Rockstar) Hogwarts Legacy (Warner Bros) Split Fiction (EA) Monster Hunter Wilds (Capcom) Call of Duty: Black Ops 6 (Activision Blizzard) Mario Kart World (Nintendo) Kingdom Come: Deliverance 2 (Plaion) The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered (Bethesda) Star Wars Battlefront 2 (EA) Elden Ring: Nightreign (Bandai Namco) It Takes Two (EA) Grand Theft Auto Online (Rockstar) NBA 2K25 (2K Games) F1 25 (EA) Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege (Ubisoft) Mario Kart 8: Deluxe (Nintendo) Battlefield 1 (EA)