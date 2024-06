Assassin’s Creed Shadows: Karte kleiner als Valhalla, sagt Entwickler

Wie groß wird das feudale Japan in Assassin’s Creed Shadows, wenn Spieler es am 15. November auf Xbox Series X|S betreten?

Aussagen zur Größe machte Associate Game Director Simon Lemay-Comtois gegenüber VGC. Demzufolge ist das Gebiet kleiner als Assassin’s Creed Valhalla.

„Es ist ungefähr so groß wie Origins, also kleiner als Valhalla, was das Gebiet angeht. Es gibt einige Gewässer um Japan herum, aber es ist nicht so wie [Odysseas] Griechenland, das zur Hälfte aus Wasser bestand. Bei Japan ist das nicht der Fall. Wir haben die Küstenlinien und der Biwa-See ist ein sehr großer See, aber [die Karte ist] ungefähr so groß wie Origins“, so Lemay-Comtois.

„Es ist viel gebirgiger in Japan, kleine Berge und Täler, und was wir mit dem Team, das Japan erkundet hat, herausgefunden haben, ist, dass die meisten interessanten Dinge in den Tälern zu finden sind“, fuhr er fort.