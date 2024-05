Assassin’s Creed Shadows: Keine Online-Verbindung zum Spielen notwendig

Ubisoft enthüllte in dieser Woche Assassin’s Creed Shadows, den nächsten Teil der Spielreihe, bislang unter dem Codenamen Red bekannt.

Wie die Listung des Spiels im PlayStation Store verrät, sei das Online-Spiel „erforderlich“. Zum Spielen müsst ihr also online sein. Doch das ist nicht korrekt.

Über den offiziellen X-Account gibt Ubisoft Entwarnung und schreibt, dass nur für die Installation eine Internetverbindung notwendig sei. Die Reise und die Erkundung Japans ist ohne Onlineverbindung möglich.

An update from the team on Assassin's Creed Shadows. pic.twitter.com/PTY9TXSiEo

— Assassin's Creed (@assassinscreed) May 16, 2024