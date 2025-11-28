Assassin’s Creed Shadows: Keine Pläne für zweite Erweiterung

Ubisoft hat derzeit keine Pläne, eine zweite Erweiterung für Assassin’s Creed Shadows zu entwickeln.

Ubisoft hat bestätigt, dass es keine zweite große Erweiterung für Assassin’s Creed Shadows geben wird. Damit verabschiedet sich der Publisher von den ursprünglich geplanten Season-Pass-Inhalten. Die erste Erweiterung, Claws of Awaji, erschien im September und umfasst rund zehn Stunden Spielzeit. Sie war zunächst als Teil des Season Pass vorgesehen, wurde nach der Verschiebung des Hauptspiels jedoch allen Vorbestellern kostenlos zur Verfügung gestellt.

Viele Fans hatten dennoch erwartet, dass wie bei früheren Teilen der Reihe eine zweite große Erweiterung folgen würde. Associate Game Director Simon Lemay-Comtois stellte nun klar, dass für das zweite Jahr nach Veröffentlichung keine Inhalte in der Größenordnung von Awaji geplant seien.

Zwar verwies er auf Ausnahmen in der Vergangenheit, bei denen Ubisoft nachträglich zusätzliche Inhalte veröffentlichte, aktuell gebe es jedoch keine entsprechenden Pläne.

Damit zeichnet sich ab, dass Assassin’s Creed Shadows mit nur einer großen Erweiterung auskommen wird – ein Bruch mit der bisherigen Tradition der Reihe. Hinweise auf weitere Inhalte über ein zweites Jahr hinaus gibt es nicht, sodass die Post-Launch-Strategie klar begrenzt bleibt.

Ganz leer gehen Spieler von Assassin’s Creed Shadows aber nicht. Erst in dieser Woche gab es eine neue Quest in Zusammenarbeit mit der Anime-Serie Attack on Titan.