Assassin’s Creed Shadows: Mackenyu in seiner ersten Videospielrolle

Ubisoft gab bekannt, dass der Schauspieler Mackenyu, der unter anderem durch seine Rolle als Lorenor Zorro in der Live-Action-Adaption von „One Piece“ auf Netflix sowie für seine Arbeit in „Knight of the Zodiac“ und „Dragons of Wonderhatch“ bekannt ist, in Assassin’s Creed Shadows sein Videospieldebüt geben wird.

Er wird sowohl seine Stimme als auch sein Aussehen in das Spiel einbringen, welches am 20. März erscheinen wird. Mackenyu übernimmt sowohl die japanische als auch die englische Synchronisation für diese Figur.

Mackenyu verkörpert Gennojo, einen charismatischen Charakter, der auf Naoe und Yasuke trifft, während sie ein wichtiges Ziel verfolgen. Spieler können ihn in der Shinobi-Liga rekrutieren, damit er ihnen im Kampf gegen die weitverbreitete Korruption im Land hilft.