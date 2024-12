Assassin’s Creed Shadows: Neue Details zur Hauptfigur Naoe

Jonathan Dumont, Creative Director von Assassin’s Creed Shadows, gibt Einblicke in die Hintergrundgeschichte von Naoe, einer der beiden Hauptfiguren.

Keine zwei Monate ist es nun mehr hin, bis Assassin’s Creed Shadows veröffentlicht werden wird. Nach und nach werden nun Details zu Gameplay und Spielmechaniken bekannt. Im Interview mit Entertainment Weekly berichtet Creative Director Jonathan Dumont nun Neues über die Hintergrundgeschichte von Hauptfigur Naoe.

„Sie wurde von ihrem Vater abgeschirmt von dem, was in der Welt passiert und der Schutzschild zerberstet plötzlich. Sie weiß nicht viel über ihre Herkunft. Ihr Vater hat sie trainiert, aber sie weiß nicht viel über ihre Mutter, die nicht bei ihr war. Aber wie ein cooles japanisches Sprichwort sagt: Ein Frosch in einem Brunnen weiß nichts über das Meer.“

Während also Rache der ursprüngliche Motivator für die junge Kämpferin ist, lernt sie auf ihrer Reise auch all die Werte schätzen, die ihr Vater sie über all die Jahre gelehrt hat.

Sie hegt den Wunsch, die Welt um sie herum zu einer glücklicheren zu machen und träumt von einer besseren Zukunft für Japan. Dazu führen unter anderem die Begegnungen mit einem Kind namens Junjiro, dessen Hintergrundgeschichte zunächst unbekannt ist.

Wie die Templer, die Rivalen der Bruderschaft, mit all dem verknüpft sind, wird noch nicht verraten. Spätestens ab dem 14. Februar könnt ihr diese Geschichte und einige weitere, wie die von Yasuke, selbst erkunden.