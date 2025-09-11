Assassin’s Creed Shadows: Neue Eindrücke zu Die Klauen von Awaji

15 Autor: , in News / Assassin’s Creed Shadows
Übersicht
Image: Ubisoft

Neue Eindrücke zu Assassin’s Creed Shadows ‚Die Klauen von Awaji‘ wurden in Form von neuen Screenshots veröffentlicht.

Am 16. September erscheint die Story-Erweiterung „Die Klauen von Awaji“ von Assassin’s Creed Shadows. Die neue Erweiterung bringt die Insel Awaji, legendäre Waffen und frische Fähigkeiten für Naoe und Yasuke.

Die neue Erweiterung Assassin’s Creed Shadows: Die Klauen von Awaji ist ab dem 16. September 2025 um 14:00 Uhr verfügbar und eröffnet euch ein weiteres Kapitel der Reise von Naoe und Yasuke.

Um Zugriff zu erhalten, müsst ihr die Hauptgeschichte abgeschlossen sowie die Quest „Aus den Schatten“ beendet haben. Danach könnt ihr euch über Hanzous Kontakt in Settsu auf den Weg zur geheimnisvollen Insel Awaji machen.

Mit Die Klauen von Awaji erwartet euch eine Vielzahl an neuen Inhalten. Neben einer brandneuen Geschichte auf der Insel könnt ihr euch auf exklusive Rüstungen, Ausrüstungsteile und neue Kräfte für beide Protagonisten freuen. Außerdem wird mit dem Bou-Stab eine neue Waffe eingeführt.

Alle Spieler erhalten eine kostenlose Quest, um den Bou freizuschalten, während Besitzer der Erweiterung zusätzliche prozedurale Drops und legendäre Varianten der Waffe entdecken können. Diese einzigartigen Stäbe lassen sich durch das Abschließen von Quests, das Räumen von Burgen auf Awaji sowie über den Animus Hub und Store-Pakete finden.

Das Titel-Update 1.1.1 ist bereits ab dem 11. September erhältlich und bereitet das Spiel optimal auf die Erweiterung vor. Wer das Hauptspiel nicht vorbestellt hat, kann Die Klauen von Awaji ab dem 16. September auf allen Plattformen für 25 €/$ erwerben.

Zudem wurden drei neue Screenshots zur kommenden Erweiterung veröffentlicht:

 

Quelle
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Assassin’s Creed Shadows

15 Kommentare Added

Mitdiskutieren
    • Eisbaer2405 36970 XP Bobby Car Raser | 11.09.2025 - 13:32 Uhr
      Antwort auf Drakeline6

      Die Yokai Quest fand ich schon ein bisschen gruselig zumindest den Abschluss. Die Collab Quest war Stimmungstechnisch auch gruselig, aber naja 3rd Person ist nie wirklich gruselig. Bin auf jeden Fall gespannt auf den DLC.

      0
  2. Robilein 1152370 XP Xboxdynasty Legend Gold | 11.09.2025 - 12:56 Uhr

    Sehr geil, freue ich mich riesig drauf. Bin auf die neue Insel, Waffen und Geschichte gespannt. Gut das ich es vorbestellt habe. 25€ gespart😎😎😎

    1
      • Robilein 1152370 XP Xboxdynasty Legend Gold | 11.09.2025 - 13:23 Uhr
        Antwort auf Alarith

        Bin aktuell Level 51 und am abarbeiten der Map und Ziele. Macht immer noch so viel Spaß. Die Grafik ist der Wahnsinn. Der Winter gefällt mir von den Jahreszeiten am besten, wie im echten Leben.

        0
        • Chris0071234 40890 XP Hooligan Krauler | 11.09.2025 - 14:11 Uhr
          Antwort auf Robilein

          Ja, grafisch vor allem dank der Jahreszeiten und dem dynamischen Wetter ist das Spiel eine echte Augenweide 🙂
          Bin Level 65, hab aber auch schon sämtliche Quests erledigt und warte voller Vorfreude auf den DLC, bis dahin erfreue ich mich zur Zeit wieder an KCD 2, welches seit vorgestern seinen 2. DLC bekommen hat, auch ein Spiel mit einer wahnsinnig schönen Welt 🙂

          0
  3. Vayne1986 13860 XP Leetspeak | 11.09.2025 - 13:22 Uhr

    Ich muss erstmal irgendwann mal weiterspielen um überhaupt die Story Erweiterung zu spielen. 😀

    0
  4. strahlesohn 1060 XP Beginner Level 1 | 11.09.2025 - 13:49 Uhr

    Wow, dieser DLC sieht richtig gelungen aus! 🎯
    Die Insel Awaji verspricht nicht nur neue Landschaften und Umgebungen, sondern auch frische Fähigkeiten, legendäre Waffen und exklusive Ausrüstung – das klingt exakt nach dem Boost, den das Spiel jetzt gebrauchen kann. Besonders die neue Waffe, der Bou-Stab, und die prozeduralen Drops wecken echte Sammelleidenschaft.

    Zudem gefällt mir, dass man nur die kostenlose Quest spielen muss, um wenigstens schonmal den Stab freizuschalten – das zeigt Fairness seitens Ubisoft. Beim Rest bin ich dann ganz dabei mit Quest-Durchforsten, Burgenräumen und allem, was mit Story und Loot zu tun hat.

    Wer hat schon den Patch 1.1.1 geladen? Ich bin gespannt, wie stabil das alles läuft, wenn der DLC am 16. September rauskommt.

    0
  6. shadow moses 399710 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 11.09.2025 - 14:06 Uhr

    AC Shadows würde mich prinzipiell schon sehr reizen, aber es dauert mir leider zu lange.

    1
    • Chris0071234 40890 XP Hooligan Krauler | 11.09.2025 - 14:14 Uhr
      Antwort auf shadow moses

      Ist meiner Meinung nach ein echt tolles Spiel geworden, aber ja, da geb ich Dir Recht, es ist auch ein echter Zeitfresser 😀

      0
      • shadow moses 399710 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 11.09.2025 - 14:32 Uhr
        Antwort auf Chris0071234

        Es wären sicher weit über 50 Stunden. In Valhalla hatte ich damals nur fürs Hauptspiel über 100 Stunden investiert.

        Nächsten Monat spiele ich erstmal Ghost of Yotei. Wenn ich danach noch mehr von diesem Setting möchte, bleibt immer noch AC Shadows.😅

        0
    • Hille 3710 XP Beginner Level 2 | 11.09.2025 - 14:55 Uhr
      Antwort auf Kreator78

      Wobei AC Mirage wirklich sehr gut gemacht ist.. erinnert richtig gut an die Anfänge der AC Reihe..

      0
  8. Hille 3710 XP Beginner Level 2 | 11.09.2025 - 14:52 Uhr

    Irgendwie ist das der erste und einzige Assassin’s Creed was überhaupt kein Interesse in mir weckt🤔 obwohl das Japan Setting unglaublich interessant ist..

    0

Hinterlasse eine Antwort