Assassin’s Creed Shadows: Neue Eindrücke zu Die Klauen von Awaji

Am 16. September erscheint die Story-Erweiterung „Die Klauen von Awaji“ von Assassin’s Creed Shadows. Die neue Erweiterung bringt die Insel Awaji, legendäre Waffen und frische Fähigkeiten für Naoe und Yasuke.
Die neue Erweiterung Assassin’s Creed Shadows: Die Klauen von Awaji ist ab dem 16. September 2025 um 14:00 Uhr verfügbar und eröffnet euch ein weiteres Kapitel der Reise von Naoe und Yasuke.
Um Zugriff zu erhalten, müsst ihr die Hauptgeschichte abgeschlossen sowie die Quest „Aus den Schatten“ beendet haben. Danach könnt ihr euch über Hanzous Kontakt in Settsu auf den Weg zur geheimnisvollen Insel Awaji machen.
Mit Die Klauen von Awaji erwartet euch eine Vielzahl an neuen Inhalten. Neben einer brandneuen Geschichte auf der Insel könnt ihr euch auf exklusive Rüstungen, Ausrüstungsteile und neue Kräfte für beide Protagonisten freuen. Außerdem wird mit dem Bou-Stab eine neue Waffe eingeführt.
Alle Spieler erhalten eine kostenlose Quest, um den Bou freizuschalten, während Besitzer der Erweiterung zusätzliche prozedurale Drops und legendäre Varianten der Waffe entdecken können. Diese einzigartigen Stäbe lassen sich durch das Abschließen von Quests, das Räumen von Burgen auf Awaji sowie über den Animus Hub und Store-Pakete finden.
Das Titel-Update 1.1.1 ist bereits ab dem 11. September erhältlich und bereitet das Spiel optimal auf die Erweiterung vor. Wer das Hauptspiel nicht vorbestellt hat, kann Die Klauen von Awaji ab dem 16. September auf allen Plattformen für 25 €/$ erwerben.
Zudem wurden drei neue Screenshots zur kommenden Erweiterung veröffentlicht:
Hab ja immer noch Zweifel ob das wirklich gruslig werden kann.
Die Yokai Quest fand ich schon ein bisschen gruselig zumindest den Abschluss. Die Collab Quest war Stimmungstechnisch auch gruselig, aber naja 3rd Person ist nie wirklich gruselig. Bin auf jeden Fall gespannt auf den DLC.
Sehr geil, freue ich mich riesig drauf. Bin auf die neue Insel, Waffen und Geschichte gespannt. Gut das ich es vorbestellt habe. 25€ gespart😎😎😎
ich auch. Freu mich schon drauf.
Bin aktuell Level 51 und am abarbeiten der Map und Ziele. Macht immer noch so viel Spaß. Die Grafik ist der Wahnsinn. Der Winter gefällt mir von den Jahreszeiten am besten, wie im echten Leben.
Ja, grafisch vor allem dank der Jahreszeiten und dem dynamischen Wetter ist das Spiel eine echte Augenweide 🙂
Bin Level 65, hab aber auch schon sämtliche Quests erledigt und warte voller Vorfreude auf den DLC, bis dahin erfreue ich mich zur Zeit wieder an KCD 2, welches seit vorgestern seinen 2. DLC bekommen hat, auch ein Spiel mit einer wahnsinnig schönen Welt 🙂
Ich muss erstmal irgendwann mal weiterspielen um überhaupt die Story Erweiterung zu spielen. 😀
Wow, dieser DLC sieht richtig gelungen aus! 🎯
Die Insel Awaji verspricht nicht nur neue Landschaften und Umgebungen, sondern auch frische Fähigkeiten, legendäre Waffen und exklusive Ausrüstung – das klingt exakt nach dem Boost, den das Spiel jetzt gebrauchen kann. Besonders die neue Waffe, der Bou-Stab, und die prozeduralen Drops wecken echte Sammelleidenschaft.
Zudem gefällt mir, dass man nur die kostenlose Quest spielen muss, um wenigstens schonmal den Stab freizuschalten – das zeigt Fairness seitens Ubisoft. Beim Rest bin ich dann ganz dabei mit Quest-Durchforsten, Burgenräumen und allem, was mit Story und Loot zu tun hat.
Wer hat schon den Patch 1.1.1 geladen? Ich bin gespannt, wie stabil das alles läuft, wenn der DLC am 16. September rauskommt.
Ich verstehe den Hype um das Game nicht. Typische AC Einheitskost.
AC Shadows würde mich prinzipiell schon sehr reizen, aber es dauert mir leider zu lange.
Ist meiner Meinung nach ein echt tolles Spiel geworden, aber ja, da geb ich Dir Recht, es ist auch ein echter Zeitfresser 😀
Es wären sicher weit über 50 Stunden. In Valhalla hatte ich damals nur fürs Hauptspiel über 100 Stunden investiert.
Nächsten Monat spiele ich erstmal Ghost of Yotei. Wenn ich danach noch mehr von diesem Setting möchte, bleibt immer noch AC Shadows.😅
Neben mirage das 2.AC was mich nicht die Bohne interessiert
Wobei AC Mirage wirklich sehr gut gemacht ist.. erinnert richtig gut an die Anfänge der AC Reihe..
Irgendwie ist das der erste und einzige Assassin’s Creed was überhaupt kein Interesse in mir weckt🤔 obwohl das Japan Setting unglaublich interessant ist..