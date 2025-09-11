Assassin’s Creed Shadows: Neue Eindrücke zu Die Klauen von Awaji

Neue Eindrücke zu Assassin’s Creed Shadows ‚Die Klauen von Awaji‘ wurden in Form von neuen Screenshots veröffentlicht.

Am 16. September erscheint die Story-Erweiterung „Die Klauen von Awaji“ von Assassin’s Creed Shadows. Die neue Erweiterung bringt die Insel Awaji, legendäre Waffen und frische Fähigkeiten für Naoe und Yasuke.

Die neue Erweiterung Assassin’s Creed Shadows: Die Klauen von Awaji ist ab dem 16. September 2025 um 14:00 Uhr verfügbar und eröffnet euch ein weiteres Kapitel der Reise von Naoe und Yasuke.

Um Zugriff zu erhalten, müsst ihr die Hauptgeschichte abgeschlossen sowie die Quest „Aus den Schatten“ beendet haben. Danach könnt ihr euch über Hanzous Kontakt in Settsu auf den Weg zur geheimnisvollen Insel Awaji machen.

Mit Die Klauen von Awaji erwartet euch eine Vielzahl an neuen Inhalten. Neben einer brandneuen Geschichte auf der Insel könnt ihr euch auf exklusive Rüstungen, Ausrüstungsteile und neue Kräfte für beide Protagonisten freuen. Außerdem wird mit dem Bou-Stab eine neue Waffe eingeführt.

Alle Spieler erhalten eine kostenlose Quest, um den Bou freizuschalten, während Besitzer der Erweiterung zusätzliche prozedurale Drops und legendäre Varianten der Waffe entdecken können. Diese einzigartigen Stäbe lassen sich durch das Abschließen von Quests, das Räumen von Burgen auf Awaji sowie über den Animus Hub und Store-Pakete finden.

Das Titel-Update 1.1.1 ist bereits ab dem 11. September erhältlich und bereitet das Spiel optimal auf die Erweiterung vor. Wer das Hauptspiel nicht vorbestellt hat, kann Die Klauen von Awaji ab dem 16. September auf allen Plattformen für 25 €/$ erwerben.

Zudem wurden drei neue Screenshots zur kommenden Erweiterung veröffentlicht: