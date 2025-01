Assassin’s Creed Shadows: Neue Moves und Mechaniken beim Parkour

Einen Großteil des Gameplays eines Spiels der Assassin’s Creed-Reihe macht das Parkour aus. Für das im Februar erhältliche Assassin’s Creed Shadows wurden dazu neue Informationen in einem Blog-Post veröffentlicht.

Simon Lemay-Comtois, Associate Game Director des Spiels, berichtet über die neuen Moves und Mechaniken beim Parkour.

Lemay-Comtois sagte: „In Shadows wurde das Ausweichen mit der Parkour-Mechanik verschmolzen, was eine ganze Reihe neuer Parkour-Moves freischaltet. Dieses neue Mapping trennt auch den Wechsel zwischen den Stellungen (z.B. Stehen, Ducken, Liegen) vom Parkour, was sicherstellt, dass man alle Stellungen benutzen kann, ohne versehentlich ein Dach herunterzufallen, wenn man es nicht will.“

In einem der vielen Beispiele des Beitrags ist auch ein neues Richtungsausweichmanöver zu sehen. In einem Clip liegt Assassine Naoe auf dem Bauch in einem Busch, rollt sich nach rechts heraus und schaltet einen Feind aus.

Das sieht dann so aus:

Neben einigen weiteren Moves, wird sich auch dem Greifhaken gewidmet. Dieser ermöglicht es zu schwingen, einen Wandlauf zu vollführen oder einfach nur nach oben zu klettern.

Für alle Details und weiteren Clips zu den Parkour-Mechaniken in Assassin’s Creed Shadows, empfehlen wir euch den Artikel auf ubisoft.com.