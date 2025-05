Assassin’s Creed Shadows: Neue Parkour-Funktion, Quests und mehr

Heute ab 16:00 Uhr wird Ubisoft ein neues Update für Assassin’s Creed Shadows auf allen Plattformen bereitstellen.

Für Spieler auf Xbox Series X|S wird der Download für Title-Update 1.0.5 knapp 19 GB betragen.

Die Aktualisierung schaltet für alle Spieler die Quest „Ein Hundeleben“ frei. Sie war zuvor nur als Bonusquest für Vorbesteller zugänglich und ermöglicht es euch Tsuki-maru als Haustier freizuschalten.

Weiterhin findet eine Zusammenarbeit mit Dead by Daylight statt. In einer kostenlosen Quest geht es um verschwundene Menschen und eine seltsame Präsenz, die Naoe spürt. Für den Abschluss der Quest gibt es ein kostenloses Schmuckstück sowie ein Banner. Im Store wird zudem ein von Dead by Daylight inspiriertes Paket mit Kosmetika erhältlich sein.

Der Entwickler nahm mit diesem Update zudem Verbesserungen an den Parkour-Mechaniken vor. Mit dem vertikalen Sprung ist sogar eine neue Interaktion hinzugefügt, die es beiden Charakteren ermöglicht, „zu springen und jede Kante, Markise oder jeden Überhang in Reichweite zu ergreifen, wodurch sie sich nicht mehr auf vertikale Wandläufe verlassen müssen.“

Schaut euch die vollständigen Patch Notes auf ubisoft.com an, um mehr über Korrekturen und Verbesserungen für Assassin’s Creed Shadows zu erfahren.