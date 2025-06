Assassin’s Creed Shadows: Neuer Verbündeter und Story-Quest

Ubisoft hat ein neues Update für Assassin’s Creed Shadows in den Startlöchern. Am 25. Juni wird Rufino als neuer Verbündeter dem Spiel kostenlos hinzugefügt.

Der neue Charakter wird innerhalb einer neuen Story-Quest hinzugefügt und von Robbie Daymond aus „Critical Role“ gesprochen. Rufino verfügt über eine Steinschlosspistole und trat zuvor in einem Werbefilm zum Spiel auf.

Okay so imagine: feudal Japan, hidden blades… and Critical Role? Robbie’s in. Luc’s in. You should probably be in too.#ACShadows #CriticalRole #ACxCR pic.twitter.com/guT6cagwE7

— Assassin’s Creed (@assassinscreed) June 19, 2025