Assassin’s Creed Shadows: Patch Notes und Uhrzeit zum großen Update 1.1.1

Heute wird das große Update 1.1.1. für Assassin’s Creed Shadows ausgerollt, es bereitet auf die Erweiterung vor, erhöht das Levelcap und fügt eine kostenlose Quest hinzu.

Heute veröffentlicht Ubisoft 1.1.1 für Assassin’s Creed Shadows. Es dient unter anderem der Vorbereitung für die Erweiterung Klauen von Awaji, die ab dem 16. September erhältlich ist.

In dem ab heute 16:00 Uhr verfügbaren Update steckt aber noch so viel mehr.

Unter anderem wird das Levelcap auf 100 angehoben, die Verstecke erhalten ein Upgrade mit zwei zusätzlichen Upgrade-Stufen und wer sich einen Moment Zeit zum Meditieren nimmt, kann sogar die Zeit vorspulen.

Naoe und Yasuke können in der Schmiede auf Stufe 6 ihre Ausrüstung auf die neuen Qualitätsstufen Mythisch und Artefakt aufwerten. Erreicht ein Gegenstand eine neue Qualität, kann er dann um acht zusätzliche Stufen aufgewertet werden.

Hinter dem Namen „Sanctuary“ verbirgt sich weiterhin ein neues Projekt im Animus HUB. Hier könnt ihr euch eine Ausrüstung im Ezio-Design, Kusarigama und vieles mehr verdienen.

Schließlich wird ab dem 16. September auch die kostenlose Quest „Go with the Bo“ spielbar sein. In der Mission begleitet ihr Junjiro, der seinen legendären Bo-Meister sucht. Nach Abschluss der Quest erhaltet ihr mit dem Bo-Stab eine neue Waffe, die euch einen akrobatischen Kampfstil ermöglichen.

Schaut euch die offiziellen Patch Notes auf ubisoft.com an, um mehr über das heutige Update zu erfahren.