Assassin’s Creed Shadows: Patch Notes und Uhrzeit zum großen Update 1.1.1

Heute veröffentlicht Ubisoft 1.1.1 für Assassin’s Creed Shadows. Es dient unter anderem der Vorbereitung für die Erweiterung Klauen von Awaji, die ab dem 16. September erhältlich ist.
In dem ab heute 16:00 Uhr verfügbaren Update steckt aber noch so viel mehr.
Unter anderem wird das Levelcap auf 100 angehoben, die Verstecke erhalten ein Upgrade mit zwei zusätzlichen Upgrade-Stufen und wer sich einen Moment Zeit zum Meditieren nimmt, kann sogar die Zeit vorspulen.
Naoe und Yasuke können in der Schmiede auf Stufe 6 ihre Ausrüstung auf die neuen Qualitätsstufen Mythisch und Artefakt aufwerten. Erreicht ein Gegenstand eine neue Qualität, kann er dann um acht zusätzliche Stufen aufgewertet werden.
Hinter dem Namen „Sanctuary“ verbirgt sich weiterhin ein neues Projekt im Animus HUB. Hier könnt ihr euch eine Ausrüstung im Ezio-Design, Kusarigama und vieles mehr verdienen.
Schließlich wird ab dem 16. September auch die kostenlose Quest „Go with the Bo“ spielbar sein. In der Mission begleitet ihr Junjiro, der seinen legendären Bo-Meister sucht. Nach Abschluss der Quest erhaltet ihr mit dem Bo-Stab eine neue Waffe, die euch einen akrobatischen Kampfstil ermöglichen.
Schaut euch die offiziellen Patch Notes auf ubisoft.com an, um mehr über das heutige Update zu erfahren.
13 Kommentare
Danke für die Info. Dauert ja nicht mehr lange. Da bekommt man echt einiges geboten mit dem Update. Bin gespannt was in den Upgrade-Stufen für das Versteck für Vorteile drin sind. Der Rest ist auch interessant, freue mich drauf🙂
Ich warte noch bis das DLC da ist, dann steige ich wieder ein – freue mich schon drauf!
Ich auch, ist ja nicht mehr lange und die extra Quest muss mal soweit verstanden eh spielen um überhaupt ins DLC zu kommen.
Ein Grund warum ich auch kein AC mehr kaufe.
Der DLC soll ja angeblich 2 offene Handlungsstränge abschließen.
Also mal wieder unfertiges Spiel mit Zusatzkosten damit es komplett wird.
Können die behalten.
Dankeschön für die News!!🙏 Freu mich drauf….😊
Irgendwann gibt’s die Komplettversion 👍
Wird man das DLC mit dem Ubisoft+ Abo auf der XBOX spielen können?
Ja, im Ubisoft+ Abo sind die DLCs der Spiele enthalten 🙂
Ich danke für die Antwort!
Ach stimmt, ich wollte Mirage auch noch einmal weiter zocken
Das anheben vom Level Cap ist einfach nur nervig. Hatte das Spiel zu 100% durch, dann wurde das Cap erhöht und der zusätzliche Content sowie wöchentliche Aufträge haben gerade mal zu zwei oder drei levelups geführt. Ja, man könnte NG+ spielen aber das will ggfs nicht jeder.
Weiter abwarten, irgendwann vielleicht mal, hab mir die Tage Mirage geholt, aber auch schon wieder pausiert, weil mir das zuviel Hintergrund-Gelaber war von den Bürgern in Bagdad..
Hatte aber Bock auf AC und dadurch mal wieder Odyssey gestartet.. hab da schon so viele hundert Stunden und mehrfach Pausen drinne und ein Ende ist immer noch nicht in Sicht 🙈
Ich hab Odyssey pausiert, weil es mich vom Umfang völlig erschlagen hat, tolle Welt aber viel zu überladen insgesamt.