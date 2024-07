Assassin’s Creed Shadows: Petition fordert Einstellung

Ubisoft erfüllt mit Assassin’s Creed Shadows den lang gehegten Wunsch der Community nach einem Setting im feudalen Japan. Doch schnell entbrannten auch Diskussionen über den Protagonisten Yasuke, dessen Darstellung von Teilen der Fans als historisch ungenau kritisiert wurde.

Hauptkritikpunkt ist, dass der afrikanischstämmige Yasuke, der auf einer realen historischen Figur basiert, im kommenden Action-Rollenspiel als vollwertiger, angesehener Samurai-Krieger dargestellt wird.

In Japan fordert jetzt eine Petition von Change.org die Einstellung von Assassin’s Creed Shadows und wirft Ubisoft die Verbreitung von Rassismus und schweren historischen Ungenauigkeiten vor. Bisher konnten 30.000 Unterschriften gesammelt werden:

„Unlängst war der Mangel an historischer Genauigkeit und kulturellem Respekt ein ernsthaftes Problem im Zusammenhang mit dem kommenden Spiel Assassin’s Creed Shadows des Spieleentwicklers Ubisoft. Das Spiel basiert auf japanischen Samurai und ignoriert die Tatsache, dass Samurai eine höhere Klasse von Kriegern waren und Gokenin oder Diener von Adligen hätten sein sollen. Tatsächlich diente der erste Europäer, der den Titel eines Samurai erhielt, William Adams (Miura Anjin), Tokugawa Ieyasu als 250 Koku Hatamoto. In dieser Geschichte missversteht Ubisoft weiterhin das Wesen und die Rolle der Samurai. Dies ist eine ernsthafte Beleidigung der japanischen Kultur und Geschichte und kann auch mit asiatischem Rassismus in Verbindung gebracht werden. Wir fordern Ubisoft auf, die Veröffentlichung von Assassin’s Creed Shadows sofort zu annulieren und aufrichtige Forschung und Respekt für die japanische Geschichte und Kultur zu zeigen. Wir brauchen Ihre Unterschrift. Unterschreiben Sie diese Petition, damit Ubisoft weiß, wie wichtig kultureller Respekt und historische Genauigkeit sind.“