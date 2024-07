Assassin’s Creed Shadows: Petition übersteigt 80.000 Teilnehmer, Politiker schaltet sich ein

Die japanische Petition, das Spiel Assassin’s Creed Shadows einzustellen, übersteigt mittlerweile über 80.000 Einträge und es werden täglich mehr. Jetzt sorgen die zahlreichen „Ungenauigkeiten“ im Spiel und unzählige Beschwerden der japanischen Spieler dafür, dass sich sogar die japanische Politik damit befassen wird.

Der japanische Politiker, Satoshi Hamada, ist Mitglied des Oberhauses des japanischen Parlaments, des House of Councillors und hat sich kürzlich in die Reihen der vielen Japaner eingereiht, die sich über die zahlreichen historischen „Ungenauigkeiten“ im kommenden Spiel Assassin’s Creed Shadow empört haben.

Am 11. Juli retweetete Hamada einen Beitrag, in einige Probleme zusammengefasst wurden. Unter anderem die Tatsache, dass einige der Gebäude chinesische statt japanische Architektur aufweisen oder ein einfacher Diener auf der gleichen Ebene wie Oda Nobunaga selbst sitzen kann.

Satoshi Hamada erklärte: „Wir haben die Beschwerden über die Veränderung der japanischen Geschichte durch eine französische Spielfirma erhalten. Wir teilen die Konsultation unten mit Bildern. Wir haben auch einen Beitrag zitiert, der unserer Meinung nach das Problem mit dem fraglichen Spiel aufzeigt. Wir würden uns freuen, Ihre Kommentare und Vorschläge, einschließlich spezifischer Anfragen, zu erhalten.“

Später teilte Hamada mit: „Vielen Dank für Ihre zahlreichen Kommentare zur neuen Assassin’s Creed-Reihe, die in Japan spielt. In Bezug auf das oben Genannte. Wir haben eine Anfrage von einer anderen Person erhalten, in der es um kulturellen Diebstahl in Bezug auf ‚Yasuke‘, einen schwarzen Mann, der Nobunaga Oda diente, geht. Ich werde Ihnen den Inhalt der Konsultation mitteilen.“