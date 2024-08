Assassin’s Creed Shadows: Producer hält 4 Jahre Entwicklungszeit für ideal

Bei seiner Veröffentlichung am 15. November 2024 wird das im feudalen Japan angesiedelte Assassin’s Creed Shadows insgesamt vier Jahre Entwicklungszeit auf dem Buckel haben – der bisher längste Entwicklungszyklus eines Assassin’s Creed-Spiels.

Für Lead Producer Karl Onnée genau das richtige Maß, um dem Team genügend Zeit zu geben, Feedback zu nutzen und sinnvolle Iterationen zu liefern, ohne dabei etwas überstürzen zu müssen:

„Es ist immer ein Gleichgewicht zwischen Zeit und Kosten, aber je mehr Zeit man hat, desto mehr kann man iterieren.“

„Ja, man kann mehr Leute auf ein Projekt ansetzen und es in kürzerer Zeit durchführen, aber das gibt einem nicht mehr Zeit für Iterationen, denn es braucht Zeit, um das Feedback von den Spielern und dem Team zu bekommen und dann zu sehen, was funktioniert und was nicht und wie man es verbessern kann.“

„Ich denke, vier Jahre sind das richtige Maß, um von der Konzeption bis zur Produktion zu gelangen und das nötige Feedback für Anpassungen zu erhalten.“