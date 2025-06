Assassin’s Creed Shadows: Rufinos Weg von der Spielrunde ins Videospiel

In Assassin’s Creed Shadows findet sich überraschend eine Figur wieder, deren Ursprung nicht etwa in einem Ubisoft-Entwicklungsstudio, sondern am Spieltisch einer Pen-&-Paper-Runde liegt.

Robbie Daymond und Matthew Mercer, beide bekannt aus der erfolgreichen Actual-Play-Serie Critical Role, berichten, wie der Charakter Rufino Lossa aus einem einmaligen Dungeons-&-Dragons-Abenteuer nun Teil der offiziellen Assassin’s-Creed-Welt wurde. Ursprünglich entstand Rufino im Rahmen einer Zusammenarbeit zwischen Ubisoft und Critical Role, bei der ein One-Shot-Abenteuer im Assassin’s-Creed-Universum gespielt wurde.