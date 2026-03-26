Assassin’s Creed Shadows: Schlägt Rekorde – Über 4 Milliarden Feinde besiegt

Assassin’s Creed Shadows erreicht fast 335 Millionen Stunden Spielzeit und über 4 Milliarden besiegte Gegner – Spieler stürzen sich weiter in das Sengoku-Abenteuer.

Assassin’s Creed Shadows hat die Franchise mit beeindruckenden Spielerzahlen belebt. Seit dem Start haben Fans weltweit insgesamt fast 335 Millionen Stunden im Sengoku-Setting verbracht. Dabei fielen über vier Milliarden Feinde den versteckten Klingen der Spieler zum Opfer – ein klarer Beleg dafür, dass Shadows den langjährigen Serienfans neue Energie und Motivation bringt.

Auch die kleinen Details begeistern die Community: In der japanischen Phase der Brotherhood haben Spieler dafür gesorgt, dass über 26 Millionen Katzen in den von Assassinen patrouillierten Gebieten ihre „Zuwendung“ erhalten haben.