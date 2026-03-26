Assassin’s Creed Shadows: Schlägt Rekorde – Über 4 Milliarden Feinde besiegt

Assassin’s Creed Shadows hat die Franchise mit beeindruckenden Spielerzahlen belebt. Seit dem Start haben Fans weltweit insgesamt fast 335 Millionen Stunden im Sengoku-Setting verbracht. Dabei fielen über vier Milliarden Feinde den versteckten Klingen der Spieler zum Opfer – ein klarer Beleg dafür, dass Shadows den langjährigen Serienfans neue Energie und Motivation bringt.
Auch die kleinen Details begeistern die Community: In der japanischen Phase der Brotherhood haben Spieler dafür gesorgt, dass über 26 Millionen Katzen in den von Assassinen patrouillierten Gebieten ihre „Zuwendung“ erhalten haben.
39 Kommentare AddedMitdiskutieren
Werd ich trotz des coolen Settings vermutlich niemals anzocken.
Sieht bei mir wohl auch so aus.
Warum verzichtest du auf das Spiel?
Wegen dem Gameplay
Jo, ich auch. Ich kann das nicht mehr sehen. Hab schon Odyssey aufgegeben, weil mich das irgendwann einfach alles so erschlagen hat.😂
Walhalla nur kurz angezockt, genau das Gleiche.
Die Themen sind halt interessant und gut gewählt. Aber die Spiele packen mich null.
Wird vielleicht Zeit für Ubi, das Konzept mal zu überdenken.
Am Ende gibt es Sekiro und Tsushima. Man muss nicht zwingend auf das Setting verzichten. Besonders falls Steam auf die Helix kommen sollte.
Mit Forza Horizon 6 kommt das Setting auch hoffentlich nochmal in schön auf uns zu.
War ok. Ein Schritt in die richtige Richtung.
Aber viel zu leicht, slebst auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad bin ich durchgerannt.
Leider fehlt es auch an Abwechslung durch unterschiedliche Biome.
Klar es gibt Frühling, Sommer, Herbst und Winter, aber es ist komplett egal in welchem Gebiet du bist, die Welt sieht immer gleich aus.
Hätte lieber unterschiedlich gestaltete gebiete gehabt.
Die Charaktere sind leider auch ziemlich blass.
Naoes Mutter fand ich aber interessant, um sie wurde ein richtig guter Mythos aufgebaut.
Wenn man halt keine Verkäufe zusammen bekommt müssen es die Katzenvideos richten
Als Vergleich. Zu Starfield wurden nach 3,5 Monaten 534.823.944 Stunden bekannt gegeben. AC Shadows liegt nach einem Jahr bei 334.384.499.
https://www.xboxdynasty.de/news/starfield/13-millionen-spieler-und-weitere-zahlen/
starker Vergleich, danke dafür 🙂
könnte u.A. am GP liegen. In Relation lässt es AC natürlich schwach erscheinen.
Ganz vergleichbar ist das nicht, weil es doch recht viele unterschiedliche Variablen gibt.
– Starfield war im GP, welches wesentlich weiter verbreitet ist als Ubisoft+ Premium.
– Dafür war AC Shadows zusätzlich auf der PS5
– Starfield ist auch weit, weit voraus bei den Stunden. Diese oben angegebenen waren ja der Stand nach 3,5 Monaten und bei AC Shadows nach ca. einem Jahr.
Das entspricht gerundet 12 Feinden in der Stunde wenn man die 4 Mrd nimmt, wie lahm ist das denn bitte
😀 alle 5 Minuten….
Hat Ubisoft hier ein Cozy Game erschaffen? Fast kein Gemetzel und Katzen werden gestreichelt?
Scheint so🤪
Das Game geht garnicht. Keine Chance
Irgendwann spiele ich es auch.