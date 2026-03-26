Assassin’s Creed Shadows: Schlägt Rekorde – Über 4 Milliarden Feinde besiegt

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Image: Ubisoft

Assassin’s Creed Shadows erreicht fast 335 Millionen Stunden Spielzeit und über 4 Milliarden besiegte Gegner – Spieler stürzen sich weiter in das Sengoku-Abenteuer.

Assassin’s Creed Shadows hat die Franchise mit beeindruckenden Spielerzahlen belebt. Seit dem Start haben Fans weltweit insgesamt fast 335 Millionen Stunden im Sengoku-Setting verbracht. Dabei fielen über vier Milliarden Feinde den versteckten Klingen der Spieler zum Opfer – ein klarer Beleg dafür, dass Shadows den langjährigen Serienfans neue Energie und Motivation bringt.

Auch die kleinen Details begeistern die Community: In der japanischen Phase der Brotherhood haben Spieler dafür gesorgt, dass über 26 Millionen Katzen in den von Assassinen patrouillierten Gebieten ihre „Zuwendung“ erhalten haben.

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39 Kommentare Added

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  2. Drakeline6 200375 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 26.03.2026 - 12:55 Uhr

    War ok. Ein Schritt in die richtige Richtung.
    Aber viel zu leicht, slebst auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad bin ich durchgerannt.
    Leider fehlt es auch an Abwechslung durch unterschiedliche Biome.
    Klar es gibt Frühling, Sommer, Herbst und Winter, aber es ist komplett egal in welchem Gebiet du bist, die Welt sieht immer gleich aus.
    Hätte lieber unterschiedlich gestaltete gebiete gehabt.
    Die Charaktere sind leider auch ziemlich blass.
    Naoes Mutter fand ich aber interessant, um sie wurde ein richtig guter Mythos aufgebaut.

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    • Thagor90 17520 XP Sandkastenhüpfer Level 4 | 26.03.2026 - 14:06 Uhr
      Antwort auf shadow moses

      starker Vergleich, danke dafür 🙂

      könnte u.A. am GP liegen. In Relation lässt es AC natürlich schwach erscheinen.

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      • shadow moses 469250 XP Xboxdynasty MVP Bronze | 26.03.2026 - 14:41 Uhr
        Antwort auf Thagor90

        Ganz vergleichbar ist das nicht, weil es doch recht viele unterschiedliche Variablen gibt.

        – Starfield war im GP, welches wesentlich weiter verbreitet ist als Ubisoft+ Premium.
        – Dafür war AC Shadows zusätzlich auf der PS5
        – Starfield ist auch weit, weit voraus bei den Stunden. Diese oben angegebenen waren ja der Stand nach 3,5 Monaten und bei AC Shadows nach ca. einem Jahr.

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  5. Phonic 294165 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 26.03.2026 - 13:28 Uhr

    Das entspricht gerundet 12 Feinden in der Stunde wenn man die 4 Mrd nimmt, wie lahm ist das denn bitte

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