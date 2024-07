Assassin’s Creed Shadows: Ubisoft reagiert nach Petition mit Statement

An die japanische Community gerichtet gab Ubisoft ein Statement zur Kritik an Assassin’s Creed Shadows ab.

Nachdem eine Petition zu Assassin’s Creed Shadows mehr als 94.000 Unterschriften gesammelt hat, reagierte Ubisoft mit einem Statement.

In einem Brief wandte sich der Entwickler der Spielreihe an die japanische Community, um auf einige „Elemente aus Werbematerialien“ zum Spiel einzugehen, wie es heißt. Vor allem geht es um einen der beiden Protagonisten des Spiels, den afrikanischer Samurai Yasuke.

Ubisoft schreibt unter anderem: „Seit der Ankündigung von Assassin’s Creed Shadows haben wir viele positive Reaktionen, aber auch einige Kritik erhalten, unter anderem von euch, unseren japanischen Spielern. Wir teilen eure Leidenschaft für die Geschichte und respektieren zutiefst eure Sorge um die historische und kulturelle Integrität eures reichen Erbes.“ „Unsere Absicht war es nie, unsere Assassin’s Creed-Spiele, einschließlich Assassin’s Creed Shadows, als tatsächliche Darstellungen der Geschichte oder historischer Charaktere zu präsentieren. Stattdessen wollen wir die Neugierde der Spieler wecken und sie dazu ermutigen, mehr über die historische Umgebung zu erfahren, von der wir uns inspirieren lassen.“

Ubisoft entschuldigt sich für einige der in der Werbung verwendeten Elemente und stellt klar, dass die Berater für die getroffenen Entscheidungen nicht verantwortlich sind.

„Wir erkennen an, dass einige Elemente in unseren Werbematerialien in der japanischen Community für Unruhe gesorgt haben. Dafür möchten wir uns aufrichtig entschuldigen.“ „Wir möchten auch klarstellen, dass wir uns zwar während des gesamten Entwicklungsprozesses mit vielen Leuten beraten haben, diese aber in keiner Weise für die Entscheidungen verantwortlich sind, die von den Kreativteams im Interesse des Gameplays und der Unterhaltung getroffen werden.“

Ubisoft sagt weiterhin, dass Yasuke mit seinem einzigartigen und mysteriösen Leben der ideale Kandidat gewesen sei, um die Geschichte des feudalen Japans zu erzählen. Die Figur habe man zudem sorgfältig in die Geschichte eingearbeitet.

„Obwohl Yasuke in Assassin’s Creed Shadows als Samurai dargestellt wird, erkennen wir an, dass dies eine Frage der Debatte und Diskussion ist. Wir haben dies sorgfältig in unsere Erzählung eingewoben, und mit unserem anderen Hauptcharakter, dem japanischen Shinobi Naoe, der im Spiel eine ebenso wichtige Rolle spielt, bieten unsere beiden Protagonisten den Spielern unterschiedliche Spielstile.“

Hier gibt es das vollständige Statement.