Assassin’s Creed Shadows: Ubisoft sieht sich als Sieger im Kampf gegen die Hater

Ein Video auf der Paris Game Week feiert Ubisoft als Sieger im Kampf gegen die Hater von Assassin’s Creed Shadows.

Schon weit vor seiner Veröffentlichung sorgte Assassin’s Creed Shadows für hitzige Diskussionen. Stein des Anstoßes: der auf einer realen Person basierende, afrikanischstämmige Samurai Yasuke, dessen Darstellung viele Fans als nicht authentischen „woken“ Marketing-Schachzug kritisierten.

Gegenwind, der weder das Entwicklerteam noch Ubisoft kaltließ. Mehrere Verschiebungen folgten, die jeweils mit der Berücksichtigung des Feedbacks der Spieler begründet wurden.

Wie jetzt Game File berichtet, soll diese schwere Zeit auf der Paris Game Week als Teil einer größeren Präsentation von Ubisoft CEO Yves Guillemot gewürdigt worden sein.

In einem Video, das als „ziemlich dramatisch“ beschrieben wird, werden die unermüdlichen Bemühungen des Unternehmens beschrieben, die aus Ubisofts Sicht letztlich zum Sieg gegen die Hater führten. Dazu heißt es wie folgt:

„Im September 2024 standen wir mit dem Rücken zur Wand, und da machte es plötzlich Klick. Um aus dieser Sackgasse herauszukommen, mussten wir aufhören, uns auf diejenigen zu konzentrieren, die uns hassten. Wir mussten anfangen, unsere Verbündeten zu motivieren. Also hörten wir auf, zu versuchen, die Debatte zu gewinnen, und stützten uns auf das, was uns 18 Jahre lang getragen hatte – die Marke Assassin’s Creed.“ „Wir sind von Versprechungen zu Beweisen übergegangen. Anstatt uns vor Leaks zu fürchten, haben wir das Spiel gezeigt, detaillierte Gameplay-Assets veröffentlicht und die Erfahrung für sich selbst sprechen lassen.“ „Wir haben die Türen für Entwickler, Medien und Fans geöffnet. Wir haben ihnen Zugang gewährt, sie hinter die Kulissen geführt, damit sie das Talent und das Handwerk sehen konnten, das unsere Teams in das Spiel einbrachten. Tausende von Assets wurden innerhalb weniger Wochen produziert.“ „Mit unseren Verbündeten an unserer Seite haben wir wieder Selbstvertrauen gefunden, um aufrecht zu stehen, Risiken einzugehen, unsere Meinung zu sagen, selbst gegenüber den lautesten Hatern. Und als Assassin’s Creed Shadows auf den Markt kam, war dank unserer Fans endlich die Dynamik auf unserer Seite.“