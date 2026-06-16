Assassin’s Creed Shadows: Update bringt Story-Finale, Endgame-Modi und Animus-Inhalte

Assassin’s Creed Shadows hat mit Update 1.1.11 ein umfangreiches kostenloses Inhaltsupdate erhalten, das die Hauptgeschichte abschließt und gleichzeitig neue Endgame-Herausforderungen sowie zusätzliche Animus-Hub-Inhalte einführt.
Das Update steht ab sofort auf allen Plattformen zur Verfügung, mit Ausnahme der Nintendo Switch 2, wo die Veröffentlichung zu einem späteren Zeitpunkt erfolgt.
Zentrales Element des Updates ist das neue Story-Kapitel „Black Tides“, das rund zwei Stunden zusätzliche Spielzeit bietet. Es bildet den Abschluss der Reise von Naoe und Yasuke und verknüpft deren Geschichte zugleich mit bekannten Ereignissen aus dem Assassin’s-Creed-Universum, darunter Verbindungen zu Edward Kenway aus Assassin’s Creed Black Flag Resynced.
Für den Zugriff auf „Black Tides“ ist die Erweiterung „Die Klauen von Awaji“ nicht erforderlich. Allerdings müssen die Hauptkampagne sowie die vorherigen Story-Updates „A Critical Encounter“ und „A Puzzlement“ abgeschlossen sein.
Neben dem Story-Abschluss führt Ubisoft mit Domains ein neues Endgame-System ein. Dabei handelt es sich um fünf wiederholbare Simulationen mit variierenden Spielmodifikatoren. Diese Herausforderungen sollen gezielt Kampf- und Charakterfähigkeiten auf die Probe stellen und belohnen Spieler mit neuer Ausrüstung und exklusiven Items.
Ein weiteres neues Element ist ein sogenannter Modern-Day-Rift mit dem Namen „Horizon“, der eine neue Bedrohung innerhalb der Gegenwartsebene andeutet. Weitere Informationen sollen im Spielverlauf über den Adler-Guide freigeschaltet werden.
Zusätzlich erweitert Ubisoft den Animus Hub um zwei neue Projekte: „Projects Undertow“ und „Riptides“. Diese bieten von Black Flag inspirierte Outfits für Naoe und Yasuke.
Nach dem Release von Assassin’s Creed Black Flag Resynced am 9. Juli sollen außerdem neue von Shadows inspirierte Outfits für Edward Kenway verfügbar werden.
17 Kommentare AddedMitdiskutieren
Über 1 Jahr nach Release hat das Spiel jetzt also ein Finale.
Wow Ubisoft. Unfertige Spiele könnt ihr schon veröffentlichen.
Das ist für mich ein absolutes no go, das das Ende nicht in der Release Fassung vorhanden ist…
Da zeigt mir ganz deutlich, das ich Spiele von Ubisoft am besten erst 1-2 Jahre später kaufe und dann ist es natürlich schon längst im Sale…
„Nach dem Release von Assassin’s Creed Black Flag Resynced am 9. Juli sollen außerdem neue von Shadows inspirierte Outfits für Edward Kenway verfügbar werden.“
Cool. 🙂 Danke für die Infos. 👍
Na da bin ich auf das Ende von Naoe echt gespannt. Auch wie die Verbindung zu Assassin’s Creed Black Flag gelöst wurde. Wird also meine letzte Completion sein. Schade. Hat immer Spaß gemacht.
warum wird das deine letzte Completion sein??
Ist ja das letzte Update von Assassin’s Creed Shadows. Die Komplettierungen der DLC’s haben echt Spaß gemacht. Richtig tolles Spiel. Auch wenn Assassin’s Creed Odyssey und Kassandra meine Lieblinge bleiben🙂
Verstehe, das war etwas unglücklich formuliert, zumindest hab ich das ganz anders aufgefasst. Für mich klang das so als sei das deine letzte Completion im Allgemeinen und danach hängst du den Controller an den Nagel😅
Verstehe ich das richtig, dass AC Shadows ohne einen Story-Abschluss veröffentlicht und erst nach 15 Monaten vervollständigt wurde?
Ich glaube damit hat die Spiele-Branche ein ganz neues Level erreicht, dass nicht mehr zu toppen ist. Dieses Verhalten von Ubisoft ist doch klagereif.
Die Story war in sich geschlossen.
Allerdings hat man es später, wie fast jedes Spiel heutzutage, erweitert… Aber weil es Ubisoft ist… Man kennt es ja.
OK, das wusste ich nicht. In der News liest es sich so, als ob das Spiel unfertig released und erst jetzt abgeschlossen wurde.
Ja, das hätte differenzierter ode präziser geschrieben werden müssen.
Ich habe nur die Hauptstory beendet und mir „fehlte jetzt nichts“.
Klingt doch gut. Bisher hatte ich aber noch gar keine Zeit, um Shadows überhaupt zu anzufangen😅 Sobald ich dazu komme, wird es also eine schöne abgeschlossene Handlung. Ich würde Ubisoft hier jetzt aber nicht vorwerfen, dass das Spiel bei Release unfertig oder dergleiche war. Die Geschichte die Sie erzählen wollten war auch dort schon in sich abgeschlossen und steht für sich alleine. Sie haben das Spiel schlicht weiter unterstützt und neue Inhalte geliefert und den Hauptcharakteren sogar einen Abschied spendiert, wen das oben Berichtete stimmt. Das ist ja auch weiß Gott kein muss die Charaktere von Geburt bis Tod vollständig auszugestalten. Auch in Filmen und Serien bekommt man einen kleinen Ausschnitt aus dem Leben der Charaktere. Also seid mal dankbar für das was ihr bekommt und meckert nicht sinnfrei über „unfertige“ Spiele. Ubisoft gebührt Lob dass Sie sich auch nach release noch Mühe geben, das Spiel mit Content zu versorgen.
Ich bekomme langsam doch Bock es einfach nochmal zu spielen. Ich fand es richtig klasse.
Ich werde auch weiterhin passen, das Spiel will mich nicht abholen, finde es auch sehr fragwürdig, die Geschichte jetzt erst abzuschließen.
Also die Story war schon in sich abgeschlossen.
Aber klar, mit der Erweiterung und dem Aspekt, dass man ein Singleplayer Spiel auch nach Release noch Relevant halten will, gibt es jetzt noch ein extra Finale.
Nach dem Ende des Hauptspiels hatte ich null Lust auch nur eine Sekunde weiter mit Shadows zu verbringen.
Das Setting war gut der Rest war es nicht mehr. Nach dem für mich genialen, aber viel zu großen AC:Oddyssey ging es mit der Serie wieder bergab.
Das macht das Game für mich auch nicht besser.