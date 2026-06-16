Assassin’s Creed Shadows: Update bringt Story-Finale, Endgame-Modi und Animus-Inhalte

Assassin’s Creed Shadows hat mit Update 1.1.11 ein umfangreiches kostenloses Inhaltsupdate erhalten, das die Hauptgeschichte abschließt und gleichzeitig neue Endgame-Herausforderungen sowie zusätzliche Animus-Hub-Inhalte einführt.

Das Update steht ab sofort auf allen Plattformen zur Verfügung, mit Ausnahme der Nintendo Switch 2, wo die Veröffentlichung zu einem späteren Zeitpunkt erfolgt.

Zentrales Element des Updates ist das neue Story-Kapitel „Black Tides“, das rund zwei Stunden zusätzliche Spielzeit bietet. Es bildet den Abschluss der Reise von Naoe und Yasuke und verknüpft deren Geschichte zugleich mit bekannten Ereignissen aus dem Assassin’s-Creed-Universum, darunter Verbindungen zu Edward Kenway aus Assassin’s Creed Black Flag Resynced.

Für den Zugriff auf „Black Tides“ ist die Erweiterung „Die Klauen von Awaji“ nicht erforderlich. Allerdings müssen die Hauptkampagne sowie die vorherigen Story-Updates „A Critical Encounter“ und „A Puzzlement“ abgeschlossen sein.

Neben dem Story-Abschluss führt Ubisoft mit Domains ein neues Endgame-System ein. Dabei handelt es sich um fünf wiederholbare Simulationen mit variierenden Spielmodifikatoren. Diese Herausforderungen sollen gezielt Kampf- und Charakterfähigkeiten auf die Probe stellen und belohnen Spieler mit neuer Ausrüstung und exklusiven Items.

Ein weiteres neues Element ist ein sogenannter Modern-Day-Rift mit dem Namen „Horizon“, der eine neue Bedrohung innerhalb der Gegenwartsebene andeutet. Weitere Informationen sollen im Spielverlauf über den Adler-Guide freigeschaltet werden.

Zusätzlich erweitert Ubisoft den Animus Hub um zwei neue Projekte: „Projects Undertow“ und „Riptides“. Diese bieten von Black Flag inspirierte Outfits für Naoe und Yasuke.

Nach dem Release von Assassin’s Creed Black Flag Resynced am 9. Juli sollen außerdem neue von Shadows inspirierte Outfits für Edward Kenway verfügbar werden.