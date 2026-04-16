Assassin’s Creed Shadows: Vier neue Videos zur Anvil‑Engine beleuchten die Grafik und Technologie

Vier neue Videos zur Anvil‑Engine beleuchten die Technologie hinter Assassin’s Creed Shadows.

Das im vergangenen Jahr erschienene Assassin’s Creed Shadows basiert auf der Leistungsfähigkeit der Anvil Engine – einer proprietären Ubisoft Technologie, die Entwicklerinnen und Entwicklern ermöglicht, detailreiche und dynamische Welten in großem Maßstab zu erschaffen.

Hinter den Kulissen arbeiten Teams bei Ubisoft kontinuierlich daran, die Tools und Systeme von Anvil weiterzuentwickeln und die Grenzen des technisch Machbaren in Echtzeit zu erweitern.

Für Assassin’s Creed Shadows führte die enge Zusammenarbeit zwischen den Produktionsteams und den Anvil Entwickler:innen zu einer Reihe von Innovationen, die darauf abzielen, das Japan des 16. Jahrhunderts mit außergewöhnlicher Tiefe zum Leben zu erwecken.

Von dynamischen Wettersystemen bis hin zu fortschrittlichen Rendering Techniken – jede Weiterentwicklung wurde mit einem klaren Ziel entwickelt: modernste Technologie in etwas zu verwandeln, das Spielerinnen und Spieler sehen, fühlen und erleben können.

Video 1: In dieser ersten Folge dieser Anvil-Videoreihe wird erklärt, wie das Atmos-System von Anvil dynamische Wetterverhältnisse in Echtzeit simuliert und mit Wind, Regen und Jahreszeiten eine lebendige, offene Spielwelt erschafft.

Video 2: In der zweiten Folge der Anvil-Videoreihe wird gezeigt, wie die Rendering- und Skalierungstechnologien von Anvil die Entwicklung einer nahtlos zusammenhängenden offenen Spielwelt mit hoher visueller Qualität und Performance über eine Vielzahl von Plattformen ermöglichen.

Video 3: Die dritte Folge der Anvil-Videoreihe bietet Einblicke, wie die Mikropolygon-Geometrie der Anvil-Engine 3D-Details in Echtzeit anpasst, um visuelle Qualität und Performance zu liefern.

Video 4: Die letzte Folge der Anvil-Videoreihe geht darauf ein, wie mit der globalen Raytracing-Beleuchtung von Anvil dynamische, realistische Lichteffekte in Assassin’s Creed Shadows in Echtzeit realisiert und an die lebendige, sich stetig verändernde offene Spielwelt angepasst werden können.