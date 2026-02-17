Assassin’s Creed Shadows: Winter-Roadmap und neue Parkour-Challenge enthüllt

Die Entwickler präsentieren für Assassin’s Creed Shadows eine Winter‑Roadmap und kündigen eine Community‑Parkour‑Challenge an.

Mit einem neuen Entwickler‑Video gibt Ubisoft einen frischen Einblick in die kommenden Inhalte für Assassin’s Creed Shadows. Die Winter‑Roadmap steht fest und zeigt, welche Updates und Aktivitäten die Spieler in den nächsten Wochen erwarten.

Im Mittelpunkt steht eine Community‑Parkour‑Challenge, die das Traversal‑System des Spiels in den Fokus rückt und die Fähigkeiten der Spieler auf die Probe stellen soll.

Parallel dazu wurde das Veröffentlichungsdatum der Erweiterung „Die Klauen von Awaji“ für den 10. März für Nintendo Switch 2 bestätigt, die das Abenteuer um neue Schauplätze und zusätzliche Inhalte erweitert. Für Xbox Series X|S ist der Zusatzinhalt im September letzten Jahres erschienen.

Weitere Details zur Parkour‑Challenge sowie zum kommenden TU 1.1.8 stehen auf der offiziellen Webseite bereit. Das Video liefert zudem einen kurzen Ausblick darauf, wie Ubisoft die Winter‑Phase strukturiert und welche Features im Laufe der kommenden Updates folgen.