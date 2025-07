Assassin’s Creed Shadows: Zeitplan für Erweiterung und kostenlose Inhalte

Ubisoft veröffentlichte ein neues Video, in dem die Entwickler einen Ausblick zu weiteren Content-Updates für Assassin’s Creed Shadows liefern. Außerdem wurde ein neues AMA (Ask Me Anything) auf Reddit für den 12. August angekündigt.

Title Update 7 erscheint demnach am 29. Juli und führt unter anderem New Game+ ein; die Erweiterung „Die Klauen von Awaji“ erscheint hingegen am 16. September.

Weitere Details gibt es im Video und im Blogbeitrag auf ubisoft.com.