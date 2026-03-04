Assassin’s Creed Unity: Erhält morgen ein kostenloses 60-FPS-Upgrade

Ubisoft veröffentlicht morgen ein kostenloses 60‑FPS‑Update für Assassin’s Creed Unity auf Xbox Series X|S und PlayStation 5. Das Update verbessert die Bildrate des ursprünglich 2014 erschienenen Titels deutlich und sorgt dafür, dass Arnos Parkour‑Moves im Paris des 18. Jahrhunderts wesentlich flüssiger dargestellt werden.
Was der Patch bringt
- Stabile 60 FPS auf beiden Current‑Gen‑Konsolen.
- Flüssigere Parkour‑Animationen und besseres Traversal.
- Deutlich verbessertes Spielgefühl im Vergleich zur ursprünglichen Version.
- Läuft weiterhin über Abwärtskompatibilität, aber mit optimierter Performance.
Vom 2. bis 6. April 2026 werden mehrere Assassin’s‑Creed‑Spiele im Rahmen der Xbox Free Play Days kostenlos spielbar sein – darunter auch das frisch gepatchte Unity. Das Event bietet eine gute Gelegenheit, den Titel direkt in 60 FPS auszuprobieren.
5 Kommentare
Wird es auch Verbesserungen gehen bezüglich Coop Verbindung?
Die war wirklich…speziell, oder? 😄
Ich habe am Ende die meisten Level alleine gemacht weil ich zwar fremden aber absolut nicht einem Kumpel beitreten konnte 😅
Schön wie solche alten Titel aufbereitet werden.
Sehr schön, habe gerade Teil 2 und Brotherhood gespielt.
Die nächsten Teile sind schon downgeloaded 🗡
Sehr schön!
Das Spiel hat ja damals ordentlich hate bekommen. Vor paar Jahren hab ich es dann mal gespielt und fand es richtig gut. Gerade das Setting mit Frankreich/Revolution war super. Wenn ich das noch richtig in Erinnerung hab, war auch das Movement beim Klettern usw. echt gelungen. Für die Zeit definitiv.