Assassin’s Creed Unity: Ubisoft plant 60‑FPS‑Offensive für Assassin’s Creed

Laut einem neuen Bericht von Insider Gaming und Brancheninsider Tom Henderson könnte Ubisoft bald damit beginnen, ältere Assassin’s‑Creed‑Spiele mit 60‑FPS‑Updates zu versorgen.
Den Auftakt soll demnach Assassin’s Creed Unity machen – ein Titel, der bereits seit Jahren als technisch ambitioniert gilt, aber nie ein offizielles Performance‑Upgrade erhalten hat.
Die Überlegung kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Ubisoft verstärkt versucht, seine großen Marken langfristig zu pflegen und ältere Spiele attraktiver für moderne Hardware zu machen. Ein 60‑FPS‑Patch für Unity wäre ein starkes Signal, denn das Spiel gilt trotz seines schwierigen Launches als eines der atmosphärisch dichtesten und visuell beeindruckendsten der Reihe.
Sollte Ubisoft diesen Schritt tatsächlich gehen, könnten weitere Teile folgen – insbesondere jene, die auf PS5 und Xbox Series X|S bislang nur im Abwärtskompatibilitätsmodus laufen. Offizielle Ankündigungen stehen noch aus, doch Hendersons Bericht sorgt bereits für spürbare Vorfreude in der Community.
Wird den Leuten auf PS5 auf jeden Fall mehr bringen als den XSX Spielern… Die haben bei den meisten Titeln schon seit Jahren FPS Boost 😄
Besser sind jetzt die Patches die die Spiele mit 60 FPS versorgen. Die FPS BOOST Funktion hat den Nachteil, daß die Auflösung runtergesetzt wird und Spiele dann matschig aussehen, z.B. bei FC 5 und Watch Dogs 2 war das der Fall. Sah richtig schlimm aus auf der Xbox. Hab ich ausprobiert. Bei den Updates werden die Spiele qualitativ nicht verschlechtert.
Im Fall von FC5 ja, da wurde auf die XO statt XOX Version gesetzt – das war bei den anderen meistens nicht der Fall.
Watchdogs 2 hatte zum Beispiel nur eine XO Version und an der konnten sie auch nichts ändern.
Alles schön und gut, Ubisoft muss aber dringend neue Impulse setzen, aktuell sieht es katastrophal aus.
Das wäre super, Unity hatte ich komplett ausgelassen. Wohl auch dem geschuldet das es am Anfang sehr viel Bugs hatte.
Ja viele bugs war aber technisch seiner Zeit tatsächlich ein bisschen voraus zu der Zeit.
Jap das stimmt, da gab es Chars die hatten mittem im Dialog einfach nur noch nen halbes Face 😀
Komischerweise hatte ich gar keine Bugs bei Unity, sah bei Syndicate anders aus. Dank dem blöden Start gabs aber immerhin den DLC für alle gratis 😀
Unity ist bis heute eins mein liebster Teil, Parkour war nach etwas Eingewöhnung echt cool (bis auf Fenster..) und Stealth stand im Fokus.
„Das gehört in ein Museum“ ist die beste Mission und hab die so oft gespielt.
Beim derzeitigen Aktienkurs und der Entwicklung rechne ich nicht mehr mit einem neuen AC aus dem Hause Ubisoft. Die Aufhübschungen und Remakes sind die letzten verzweifelten Versuche das sinkende Schiff kurz aufzuhalten. Aber so ist das leider, wenn man sich einer Agenda verschrieben hat, die die Leute nicht wollen.
Mir wäre das Prince of Persia Remake 1000 mal lieber gewesen als irgendwelche Updates zu alten Spielen…
Das muss man Ubisoft einfach lassen. Deren Support für alte Spiele ist absolut vorbildlich. Da könnten sich gerade japanische Entwickler mal ne fette Scheibe von abschneiden.
Ok das find ich geil 👍.
Mein Lieblings Teil Syndicate bekams ja schon 😁
Wäre schon sehr nice, weitere AC Spiele mit 60 FPS zu versorgen. Bei Syndicate ist es jedenfalls gelungen.
Solche Updates sind schon was Feines 💪.
Sehr cool, ich liebe Unity.
Hoffentlich bedenken sie auch andere Spiel mit nem Boost, nicht nur AC.
Watch Dogs 2 bräuchte unbedingt höhere Auflösung und mehr FPS.