Assassin’s Creed Unity: Ubisoft plant 60‑FPS‑Offensive für Assassin’s Creed

Laut einem neuen Bericht von Insider Gaming und Brancheninsider Tom Henderson könnte Ubisoft bald damit beginnen, ältere Assassin’s‑Creed‑Spiele mit 60‑FPS‑Updates zu versorgen.

Den Auftakt soll demnach Assassin’s Creed Unity machen – ein Titel, der bereits seit Jahren als technisch ambitioniert gilt, aber nie ein offizielles Performance‑Upgrade erhalten hat.

Die Überlegung kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Ubisoft verstärkt versucht, seine großen Marken langfristig zu pflegen und ältere Spiele attraktiver für moderne Hardware zu machen. Ein 60‑FPS‑Patch für Unity wäre ein starkes Signal, denn das Spiel gilt trotz seines schwierigen Launches als eines der atmosphärisch dichtesten und visuell beeindruckendsten der Reihe.

Sollte Ubisoft diesen Schritt tatsächlich gehen, könnten weitere Teile folgen – insbesondere jene, die auf PS5 und Xbox Series X|S bislang nur im Abwärtskompatibilitätsmodus laufen. Offizielle Ankündigungen stehen noch aus, doch Hendersons Bericht sorgt bereits für spürbare Vorfreude in der Community.