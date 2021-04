Assassin’s Creed Valhalla: Alle Locations der fehlenden Fische

Das Titel Update 1.2.1 zu Assassin’s Creed Valhalla ist bereits live und mit 72,19 ein gewaltige Herausforderung. Neben neuen Fertigkeiten und einigen Verbesserungen an Gameplay und Balance, werden vier Fische hinzugefügt, die für den Xbox Erfolg „Guter Fang!“ und/oder „Vollendeter Vollender“ gefehlt haben.

Diese Fische werden mit einem zukünftigen Update im Juni an zusätzlichen Orten erscheinen, aber für den Moment werden es erst einmal die folgenden Orte sein:

Fundort Heilbutt(klein)

Heilbutt(klein) findet ihr in den Sümpfen im östlichen Mercia, nahe der Grenze zu East Anglia. Die besten Chancen, diese Fische zu fangen, haben ihr in den Flüssen zwischen Lincolnscire, East Anglia und Grantebridgescire. Alternativ könnt ihr den Synchronisationspunkt auf der Isle of Ely ansteuern und dann nach Norden gehen, um die Stelle zu finden.

Fundort Stör(klein) und Plattfisch(groß)

Störe(klein) und Plattfische(groß) findet ihr im Königreich Wessex, am südwestlichsten Punkt, wo der Fluss in Hamtunscire auf das Meer trifft. Wenn ihr eure Angel an der Küste auswerft, seid ihr zu weit gegangen – ihr solltet weiter nördlich im Fluss zu suchen, direkt südlich der westlichen Mauern von Wincestre.

Fundort Makrele(groß)

Wenn ihr schließlich auf die Makrele(groß) aus seid, müsst ihr nach Nordwege reisen. Den Fisch findet ihr an der Küste, in den Gewässern westlich von Alrekstad und südlich vom Ulriken Gipfel. Schnellreisen sind über den Hafen bzw. den Synchronisationspunkt möglich und sollten für einen kalten, aber wunderschönen Ausflug sorgen.