Assassin’s Creed Valhalla: Bricht neuen Spielerrekord auf Steam

Dank 90‑Prozent‑Rabatt stürmt Assassin’s Creed Valhalla an die Spitze aller AC‑RPGs auf Steam.

Assassin’s Creed Valhalla erlebt gerade ein massives Comeback auf Steam: Das Spiel hat einen neuen Allzeit‑Spielerrekord erreicht und wird aktuell von mehr Spielern gezockt als jedes andere Assassin’s‑Creed‑RPG.

Laut SteamDB liegt der neue Peak von Assassin’s Creed Valhalla bei 19,181 gleichzeitigen Spielern.

Der Grund dafür ist ziemlich eindeutig: Der aktuelle Steam‑Sale bietet Valhalla mit einem Rabatt von 90 Prozent an, wodurch der Preis auf nur 5,99 Euro fällt. Dieser historische Tiefpreis hat die Spielerzahlen regelrecht explodieren lassen.