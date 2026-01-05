Assassin’s Creed Valhalla: Bricht neuen Spielerrekord auf Steam

Assassin’s Creed Valhalla erlebt gerade ein massives Comeback auf Steam: Das Spiel hat einen neuen Allzeit‑Spielerrekord erreicht und wird aktuell von mehr Spielern gezockt als jedes andere Assassin’s‑Creed‑RPG.
Laut SteamDB liegt der neue Peak von Assassin’s Creed Valhalla bei 19,181 gleichzeitigen Spielern.
Der Grund dafür ist ziemlich eindeutig: Der aktuelle Steam‑Sale bietet Valhalla mit einem Rabatt von 90 Prozent an, wodurch der Preis auf nur 5,99 Euro fällt. Dieser historische Tiefpreis hat die Spielerzahlen regelrecht explodieren lassen.
Muss ich auch noch durchspielen. ✌🏻🙂
Hab ich inklusive DLCs auch schon durch. Ganz gut, aber zu lang mMn, da fand ich Odyssey, obwohl auch nicht gerade kurz schon ein ganzes Stück besser 🙂
Puhhhh
Also ein Ubiformel Spiel mit Wikinger Setting in dem die Mythologie derart schlecht verwurstelt wurde?
Das 1. Assassins Creed das Ich aus Langeweile dann abgebrochen habe.
Hab Valhalla geliebt, bis auf den Roguelike-Modus im letzten DLC.
Das bis heute, wirtschaftlich erfolgreichste Assassin‘s Creed aller Zeiten.
Schön, dass jetzt auch die ganzen Sales-Hunter zuschlagen ^^
Mit Valhalla hab ich es geschafft das Rauchen aufzuhören 😁…fand das Spiel aber auch echt richtig gut.
Das langweiligste AC meiner Meinung nach.
Eivor als Hauptcharakter war einfach unterirdisch, null Emotion hätte auch ein NPC sein können.
Dazu noch eine sehr langweilige Story.
Das einzige was in dem Teil gut war, war die Grafik des Spiels.
War auch nicht mein Fall, Odyssey und Origins sind für mich die besten neuen ACs, beim Rest scheine ich nichts verpasst zu haben, aber für 5,99€ wundern einen diese Spielerzahlen nicht.
Ist ein gutes Spiel. Für mich nur zu groß und gestreckt. Hatte trotzdem sehr sehr viele Stunden Spaß
Leider völlig überfüllte Maps …