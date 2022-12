Assassin’s Creed Valhalla: Destiny 2 Crossover Event angekündigt

Am 6. Dezember können Spieler das neue Destiny 2 Crossover in Assassin’s Creed Valhalla erleben.

Assassin’s Creed Valhalla feiert „Das letzte Kapitel“. Dazu wurde ein Destiny 2 Crossover Event angekündigt. Ab dem 6. Dezember können Spieler das neue Destiny 2 Crossover erleben.

Die Welten von Assassin’s Creed und Destiny kollidieren bald mit einem Crossover, das Gegenstände im Destiny-Stil in Assassin’s Creed Valhalla und Kosmetika im Assassin’s Creed-Stil in Destiny 2 bringen wird.

Spieler von Assassin’s Creed Valhalla können ein Destiny 2-Charakterpaket erwerben, das Rüstungssets, Schwerter, einen Scout-Skin und einen Mount-Skin enthält. Spieler können auch ein Waffenpaket erwerben, das vier einzigartige Variationen der ikonischen Unterklassen von Destiny enthält, jede mit ihren eigenen Gameplay-Perks und individuellen Effekten.

Wenn die nächste Saison von Destiny 2 am 6. Dezember beginnt, können die Spieler den Eververse-Store besuchen, um Kosmetika im Stil von Assassin’s Creed, Sparrow, Ghost und Finisher sowie drei Rüstungsschmuck-Sets zu erwerben.

Die Gegenstände erscheinen in beiden Spielen am 6. Dezember, also macht euch bereit, euch auszurüsten und wie ein Held aus der Geschichte durch Savathûns Thronwelt zu rollen oder den Sinn für Mode eines Titanen in das England des neunten Jahrhunderts zu bringen.