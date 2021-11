Assassin’s Creed Valhalla: Ehemaliger Lead Writer kehrt zu Ubisoft zurück

Darby McDevitt, der als Lead Writer und Narrative Director von Assassin’s Creed Valhalla fungierte, hatte Ubisoft Anfang des Jahres verlassen. McDevitt hatte ab Assassin’s Creed Revelations an verschiedenen Titeln der Serie mitgearbeitet, und war ein wichtiger Geschichtenerzähler.

Wie er gegenüber VGC verriet und via Twitter bestätigte, kehrt Darby nun zum Unternehmen zurück und sagte, dass er nach reiflicher Überlegung entschieden hat, dass Ubisoft der richtige Ort ist, um seine Karriere fortzusetzen.

It's true! As I pondered my career over the past year, I focused on my desire to explore new ideas and unknown frontiers. Much to my delight, this is reflected in my return to Ubisoft to work on AC. I’m excited to continue my journey. Stay tuned!

— Darby McDevitt (@DarbyMcDevitt) November 12, 2021