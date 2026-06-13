Assassin’s Creed Valhalla: Experte analysiert nordische Mythologie in Dawn of Ragnarok

Die Erweiterung Dawn of Ragnarok für Assassin’s Creed Valhalla steht im Fokus einer neuen Expertenanalyse, in der die Darstellung nordischer Mythologie im Spiel detailliert untersucht wird.
Im Video nimmt der Mythenforscher Dr. Jackson Crawford die filmischen Zwischensequenzen des DLCs unter die Lupe und erklärt, wie Ubisoft klassische Figuren der nordischen Mythologie in die Spielwelt integriert hat. Dabei geht es unter anderem um Odin (Havi), Frigg, Thor, Hel sowie verschiedene mythische Wesen wie Zwerge, Elfen und die Muspels.
Besonders im Mittelpunkt steht die Frage, wie nah die Darstellung an den ursprünglichen Überlieferungen der altnordischen Mythologie ist. Crawford beleuchtet Unterschiede zwischen historischen Quellen und der kreativen Interpretation des Spiels und erklärt, welche Elemente auf echten Mythen basieren und welche frei interpretiert wurden.
Auch Themen wie Runenmagie, die Rolle Odins, die Welten Muspelheim und Niflheim sowie die Darstellung von Figuren wie Surtr und Sinmara werden ausführlich eingeordnet. Zusätzlich wird der Tod zentraler Figuren wie Baldur sowie die Bedeutung von Hel und den nordischen Jenseitsvorstellungen thematisiert.
Die Analyse bietet damit einen tiefen Einblick in die mythologischen Grundlagen, die Assassin’s Creed Valhalla: Dawn of Ragnarok prägen, und zeigt, wie eng Spielwelt und nordische Sagenwelt miteinander verwoben sind.
6 Kommentare AddedMitdiskutieren
AC Valhalla hat mir überhaupt nicht gefallen, dementsprechend habe ich den Dlc gar nicht gezockt, werde das Video trotzdem mal bei Gelegenheit ansehen.
Das Hauptspiel fand ich super, den DLC allerdings nicht. Ich hatte eine weibliche Wikingerin aufgebaut und wollte keinen Mann weiter spielen.
Diese History Sendungen sind allerdings bis jetzt alle super, am Besten fand ich den Origins Teil mit der Archäologin, man sieht dann halt wie fantastisch die Creed Spiele tatsächlich recherchiert wurden und das die Spiele sogar in den Unis genutzt werden um sich einen Eindruck der damaligen Zeit zu verschaffen.
Persönlich fand ich das schon immer super, ich habe die Orte alle selbst besucht, bis auf Valhalla (hier nur Londona). Und insbesondere Unity, und Teil 2 und Spinoff stechen da besonders hervor. In Unity hab ich mich aufgrund des Spiel sofort in Paris zurechtgefunden und viele Geschäfte, Häuser etc. gibt es noch.
Mir hat Valhalla sehr gut gefallen, von den infuriösen Mastery Challenges mal abgesehen. Tolle Grafik, gute Story und interessante Charaktere.
Zur Story muss man aber dazusagen, dass sie hier sehr verzerrt wiedergegeben wird von der Erzählweise her, d.h. das viele Dinge im Verlauf der Hauptstory ausgespart wurden, die leider für das Verständnis notwendig sind weil dies in einem DLC erörtert bzw gespielt wird und dann steht man in der Hauptstory auf einmal auf dem Schlauch und versteht nicht, warum was passiert???
Davon abgesehen hat mir das Spiel aber enorm gut gefallen. Von einer akkuraten Repräsentation der nordischen Mythologie würde ich jetzt aber nicht unbedingt ausgehen 😅 Ubisoft hat sich bestimmt die ein oder andere erzählerische Freiheit genommen. Gestört hat’s mich nicht weils nicht ins Auge springt und stört, im Gegensatz zu AC Shadows wo der schwarze Charakter schlicht fehl am Platze ist. Ich will hier als Demokrat weiß Gott keine rassistische Tendenzen befeuern aber ein Farbiger hätte im damaligen reklusiven Japan niemals den adligen Stand eines Samurai erhalten. Das stört einfach dermaßen weil man weiß, dass es deplaziert ist, dass es einfach die Immersion bricht und den Spielspaß hindert.
Bist du da ein Geschichtswissenschaftler? 😉
Weil ob er ein Samurai war oder nicht ist bis heute unter Fachläuten umstritten.
Aber dieses Thema wurde hier schon lange durchgekaut und ist eigentlich schon durch.
Danke für’s Teilen. 👍🏻
Auch ein AC Teil den ich nicht gespielt habe