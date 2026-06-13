Assassin’s Creed Valhalla: Experte analysiert nordische Mythologie in Dawn of Ragnarok

Assassin’s Creed Valhalla: Neue Analyse erklärt Odin, Thor und die nordische Mythologie in Dawn of Ragnarok.

Die Erweiterung Dawn of Ragnarok für Assassin’s Creed Valhalla steht im Fokus einer neuen Expertenanalyse, in der die Darstellung nordischer Mythologie im Spiel detailliert untersucht wird.

Im Video nimmt der Mythenforscher Dr. Jackson Crawford die filmischen Zwischensequenzen des DLCs unter die Lupe und erklärt, wie Ubisoft klassische Figuren der nordischen Mythologie in die Spielwelt integriert hat. Dabei geht es unter anderem um Odin (Havi), Frigg, Thor, Hel sowie verschiedene mythische Wesen wie Zwerge, Elfen und die Muspels.

Besonders im Mittelpunkt steht die Frage, wie nah die Darstellung an den ursprünglichen Überlieferungen der altnordischen Mythologie ist. Crawford beleuchtet Unterschiede zwischen historischen Quellen und der kreativen Interpretation des Spiels und erklärt, welche Elemente auf echten Mythen basieren und welche frei interpretiert wurden.

Auch Themen wie Runenmagie, die Rolle Odins, die Welten Muspelheim und Niflheim sowie die Darstellung von Figuren wie Surtr und Sinmara werden ausführlich eingeordnet. Zusätzlich wird der Tod zentraler Figuren wie Baldur sowie die Bedeutung von Hel und den nordischen Jenseitsvorstellungen thematisiert.

Die Analyse bietet damit einen tiefen Einblick in die mythologischen Grundlagen, die Assassin’s Creed Valhalla: Dawn of Ragnarok prägen, und zeigt, wie eng Spielwelt und nordische Sagenwelt miteinander verwoben sind.