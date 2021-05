Assassin’s Creed Valhalla: Gerücht: Alle Items aus Wrath of the Druids geleakt

Angeblich sind alle Items aus Assassin’s Creed Valhalla Wrath of the Druids geleakt worden.

Am 13. Mai 2021 wird die erste Erweiterung Wrath of the Druids zu Assassin’s Creed Valhalla veröffentlicht, und jetzt will ein Reddit User alle dazugehörenden Items entdeckt haben. Angeblich werden drei neue Rüstungssets und ein Basim Set passend zum DLC erhältlich sein. Gleich sieben neue Waffen sollen das Erscheinungsbild von Eivor abrunden.

Zusätzlich braucht der Wikinger zu den neuen Tattoos eine neue Frisur und den passenden Bart. Ebenfalls soll es einige neue Schiff- und Raben-Skins sowie weitere Reittiere geben. Was auch immer davon stimmt, einige Items sehen schon sehr cool aus.