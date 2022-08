Assassin’s Creed Valhalla: Iron Man und Thanos Rüstungssets entdeckt

Einige ungewöhnliche neue Rüstungen könnten Spieler in Zukunft in Assassin’s Creed Valhalla tragen.

Dataminer fanden zwei Rüstungen, die Ubisoft in einem zukünftigen Crossover mit Marvel veröffentlichten könnte. Entdeckt wurde eine Rüstung von Iron Man in den typischen Farben rot und gelb sowie eine alternative in Weiß.

Mit der Iron Man-Rüstung soll sogar ein Laserstrahl aus der Brust abgeschossen werden können, wenn man die Fähigkeit „Battlecry“ anwendet. Zum Rüstungspaket sollen noch ein mechanischer Rabe, ein Reittier und zwei Schwerter gehören, wie Kotaku berichtet.

Schon im Mai gab es Hinweise auf eine Zusammenarbeit mit Marvel, als ein „Master of Elements“-Rüstungsset entdeckt wurde. Das Set enthielt den von Thanos getragenen Infinity Gauntlet samt Steinen und ermöglicht alle paar Sekunden eine andere Fähigkeit einzusetzen.

Weder die Rüstung von Iron Man noch Thanos mächtiger Handschuh haben es bisher offiziell ins Spiel geschafft. Es bleibt abzuwarten, ob Ubisoft dazu noch eine Ankündigung macht. Die Fans scheinen es sich jedenfalls zu wünschen.