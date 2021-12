Assassin’s Creed Valhalla: Nächste Erweiterung möglicherweise geleakt

Wie wir bereits berichtet hatten, will Ubisoft morgen ab 18 Uhr eine Premiere zu Assassin’s Creed Valhalla bekannt geben. Möglicherweise wurde jetzt die Überraschung zerstört, weil vermutlich die nächste große Erweiterung Dawn of Ragnarök geleakt wurde. Es soll das ehrgeizigste Erweiterungspaket in der Geschichte der Serie sein, spielt in den Neun Reichen der nordischen Mythologie und wird angeblich am 10. März 2022 erscheinen.

„Die Welt der Mythologie, die dringende Aufgabe, Kinder zu retten, entfesselt die brandneue übernatürliche Kraft des Donnerblitzes. Nach dieser schockierenden Wikingerlegende musst du dein eigenes Fleisch und Blut retten, bevor die Götter von der Katastrophe verschluckt werden.“

Mehrere Screenshots von Dawn of Ragnarök sind ebenfalls geleakt worden:

Einem früheren Datamine zufolge wird Dawn of Ragnarök eine Reihe neuer Fähigkeiten und Waffen für den Protagonisten Eivor einführen. Dazu gehören kurzzeitige Unsichtbarkeit, die Fähigkeit, wie eine Krähe zu fliegen, Teleportationspfeile, ein Speer, der Kettenhemden durchbohrt, Eiskräfte und die Fähigkeit, Gegner wiederzubeleben.