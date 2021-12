Assassin’s Creed Valhalla: Offizielle Ankündigung für heute 18:00 Uhr geplant

Vor einem Monat startete das Open-World-Rollenspiel Assassin’s Creed Valhalla in sein zweites Jahr voller spannender neuer Inhalte und Erweiterungen.

Bereits nächste Woche erscheint das neue Title Update 1.4.1, welches Spieler mit einigen neuen Gameplay-Anpassungsmöglichkeiten und Fehlerbehebungen sowie einer reduzierten Speichergröße versorgt.

Anscheinend ist das aber noch nicht alles, was Assassin’s Creed-Fans in der nächsten Woche erwartet. Wie Ubisoft nun über Twitter bekannt gab, wird am Montag, dem 13. Dezember, um 18:00 deutscher Zeit, eine ganz besondere Ankündigung stattfinden. Fans können via YouTube live mit dabei sein:

Was genau Inhalt der Ankündigung sein wird, ließ das Studio zwar offen, lieferte allerdings noch folgenden Hinweis „In Assassin’s Creed Valhalla gibt es mehr zu sehen als Midgard.“ Dazu wurde, wie wir berichtet haben, anscheinend die nächste Erweiterung bereits geleakt.