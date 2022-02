Assassin’s Creed Valhalla: Plünderungen Englalands erzielen Milliarden Gewinne

Mit Assassin’s Creed Valhalla fährt Ubisoft zum ersten Mal in der Geschichte des Franchise satte Gewinne in Milliardenhöhe ein.

Assassin’s Creed Valhalla erzielt selbst über ein Jahr nach Veröffentlichung noch Gewinne für Ubisoft. Mit dem letzten Finanzbericht vom Publisher wurde bekannt gegeben, dass Eivor mit ihren, bzw. seinen Wikingern eine Milliarde Dollar eingespielt hat.

Dass Assassin’s Creed Valhalla noch nicht am Ende seiner Lebensspanne ist, hat Ubisoft bereits bekannt gegeben. Der Titel wird weiterhin mit Updates und Inhalten versorgt. Sei es die kürzlich veröffentlichte gratis Mission, in der man auf Kassandra aus Assassin’s Creed Odyssey trifft, neue Ausrüstungsstücke im Store des Spiels oder die Erweiterung „Die Zeichen Ragnaröks“ für knapp 40,- Euro, welche am 10. März erscheint.

Bei diesen Zahlen stehen die Chancen gut, dass Assassin’s Creed Valhalla weiter von Ubisoft unterstützt wird und ein Großteil des Geldes in die Entwicklung des bereits angekündigten Nachfolgers fließt: Assassin’s Creed Infinity.