Assassin’s Creed Valhalla: Premiere wird Montag angekündigt

Ubisoft hat für den kommenden Montag ab 18 Uhr MEZ Neuigkeiten für Assassin’s Creed Valhalla angekündigt. Offen bleibt, um was es sich genau handelt, wobei Midgard angesprochen wird. Midgard ist die germanische Bezeichnung für die Welt oder die Erde.

There is more to see than Midgard in Assassin's Creed Valhalla. 🔥 ❄️

Tune in for the LIVE premiere on Monday 13 December 9 AM PDT / 6 PM CET to know more! pic.twitter.com/i8NQkvSR8Q

— Assassin's Creed (@assassinscreed) December 10, 2021