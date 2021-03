Assassin’s Creed Valhalla: Quests deaktiviert, um Abstürze vorübergehend zu beheben

Die Absturzprobleme von Assassin’s Creed Valhalla sind noch nicht dauerhaft gelöst, aber das Entwicklerteam von Ubisoft hat eine temporäre Lösung. Ein neuer Hotfix hat bestimmte Gegenstände und Quests entfernt, die zu dem Problem beigetragen haben. Damit sollten Spieler Ravensthorpe erleben können, ohne „desynchronisiert“ zu werden.

We’re deploying a server-side hotfix to address a rise in crashing near Ravensthorpe. Settlement decorations will be temporarily removed and Ostara Festival quests involving decorations will not be completable. Thanks for your patience as our team releases a permanent fix soon! pic.twitter.com/gYG7O8dvF3

— Assassin's Creed (@assassinscreed) March 20, 2021