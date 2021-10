Assassin’s Creed Valhalla: Titel-Update 1.3.2 bereitet auf Discovery Tour vor

Ubisoft setzt den Support für Assassin’s Creed Valhalla mit Titel-Update 1.3.2 fort, das am 5. Oktober veröffentlicht wird und die kommende Discovery Tour vorbereitet. Die kostenlose Erweiterung Das Zeitalter der Wikinger gewährt einen historischen Einblick in das Leben der Nordmänner und wird am 19. Oktober veröffentlicht.

Im Laufe des Herbstes 2021 soll Titel-Update 1.4.0 erscheinen, das auf einen mit Fallen gespickten Ort hinweist, den Eivor durchqueren muss. Im gleichen Zeitraum wird das Oskoreia-Festival mit einem gespenstischen Langboot gefeiert. Oskoreia ist in Skandinavien als „Wilde Jagd“ bekannt und hat mit der Mythologie um Odins Jagd zu tun, welche in vielen Regionen einen Wetterumschwung bedeutete, konnte aber auch Krieg und Unruhe auslösen.

There’s still more to explore, uncover, and discover in Assassin’s Creed Valhalla before the end of the year. ⛰️🚶🔍

What are you most excited for? #AssassinsCreed pic.twitter.com/RT6ZgbVqxO

— Assassin's Creed (@assassinscreed) September 30, 2021