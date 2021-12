Assassin’s Creed Valhalla: Yule Festival wegen anhaltender Probleme verlängert

In Assassin’s Creed Valhalla findet derzeit das Yule Festival mit Aktivitäten und Belohnungen statt.

Doch einige Spieler haben aufgrund eines unbekannten Problems keinen Zugang zu diesem Event.

Ubisoft ließ Spieler jetzt wissen, dass man zwar an einer Lösung arbeite, ein Fix aufgrund der Feiertage aber erst Anfang Januar verfügbar sei.

Um aber niemanden auszuschließen, habe man das festliche Event verlängert, das ursprünglich am 6. Januar enden sollte.

We're working to resolve the issue preventing players from accessing the Yule Festival and will be extending the event so everyone has the opportunity to enjoy the winter festivities. We plan to deliver this fix in early January due to the holidays. Thank you for your patience.

— Assassin's Creed (@assassinscreed) December 20, 2021