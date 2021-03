Assassin’s Creed: Darby McDevitt verlässt Ubisoft

Nach über 10 Jahren ist Schluss! Darby McDevitt, der sich für viele Titel aus dem Assassin’s Creed Franchise verantwortlich zeichnete, steigt nach über 10 Jahren Mitarbeit bei Ubisoft Montreal aus, um sich – wie er selbst sagt – neuen Abenteuern zu stellen.

Spielen wie AC4: Black Flag, AC Revelations, dem animierten Ezio Film AC Embers und zuletzt AC Valhalla hauchte er Leben ein und verlieh damit nicht nur sich selbst eine enorme Popularität!

Wir wünschen ihm alles Gute auf seinem neuen Weg und danken ihm für viele wundervolle Spielstunden!

After a decade of working with brilliant people, creating stories & characters for an incredible series, & interacting with our wonderful fans, I have decided to set forth on a new adventure…

Thank you @DarbyMcDevitt for your immense contribution to the brand. The stories and characters you created will always be cherished by the Assassin's Creed community. May the winds blow in your favor on your next journey! pic.twitter.com/fTWQw7rRN1

— Assassin's Creed (@assassinscreed) March 26, 2021