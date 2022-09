Assassin’s Creed: Das 15-jährige Jubiläum geht weiter

15 Jahre Assassin’s Creed: Das Jubiläum geht weiter. Spieler erwarten neue kostenlose Inhalte in Assassin’s Creed Valhalla und eine einzigartige digitale Kunstausstellung.

Seit der Veröffentlichung des ersten Assassin’s Creed-Spiels vor 15 Jahren hat sich die Assassin’s Creed-Reihe weltweit mehr als 200 Millionen Mal verkauft.

Die Marke hat sich mittlerweile als eine der meistverkauften Serien in der Geschichte von Videospielen etabliert. Assassin’s Creed ist bekannt für eine der spannendsten und fesselndsten Geschichten in der Branche und geht über Videospiele hinaus, indem es in zahlreiche andere Unterhaltungsmedien einfließt.

Um das 15-jährige Jubiläum der Serie zu feiern, hat Assassin’s Creed mit talentierten Künstler aus der ganzen Welt zusammengearbeitet. Sie haben ihre eigene Vision des symbolträchtigen Crests in Form von einzigartigen Kunstwerken mit uns geteilt. Ihre Kreationen sind ab sofort auf der AC15-Website zu finden: www.assassinscreed15.com.