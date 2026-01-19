Assassin’s Creed: Ehemaliger kreativer Kopf klagt auf 1,3 Millionen Dollar

Zwischen Marc‑Alexis Côté und seinem früheren Arbeitgeber Ubisoft ist das letzte Kapitel noch längst nicht geschrieben. Der langjährige kreative Kopf hinter der Assassin’s‑Creed‑Reihe zieht vor den Superior Court of Quebec und spricht von einem versteckten Rauswurf, der seine mehr als zwei Jahrzehnte währende Laufbahn im Unternehmen abrupt beendet habe.

In seiner Klage fordert der ehemalige Vizepräsident und ausführende Produzent 1,3 Millionen Dollar sowie zusätzliche moralische Entschädigungen. Die eingereichten Unterlagen zeichnen ein Bild interner Spannungen, die sich über Monate aufgebaut haben sollen und schließlich zum Bruch führten.

Ubisoft bestreitet die Vorwürfe und hat eine Kanzlei beauftragt, die Anschuldigungen anzufechten.

Alle geschilderten Ereignisse gelten vorerst als unbewiesene Behauptungen.

Im Mittelpunkt steht eine umfassende Umstrukturierung, die Ubisoft im März 2025 bekanntgab. Mit der Gründung von Vantage Studios, geleitet von Christophe Derennes und Charlie Guillemot, änderte sich die interne Machtverteilung deutlich.

Die neue Einheit übernahm die Verantwortung für die Assassin’s‑Creed‑Marke, während Côté zuvor direkt Yves Guillemot unterstellt war. Laut Klage soll seine Einflussnahme ab diesem Zeitpunkt spürbar geschwunden sein.

Die Auseinandersetzung wirft ein Schlaglicht auf die tiefgreifenden Veränderungen innerhalb des Unternehmens und darauf, wie die Neuausrichtung die Rolle eines der prägendsten Köpfe der Assassin’s‑Creed‑Reihe beeinflusst haben soll