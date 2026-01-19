Assassin’s Creed: Ehemaliger kreativer Kopf klagt auf 1,3 Millionen Dollar

Zwischen Marc‑Alexis Côté und seinem früheren Arbeitgeber Ubisoft ist das letzte Kapitel noch längst nicht geschrieben. Der langjährige kreative Kopf hinter der Assassin’s‑Creed‑Reihe zieht vor den Superior Court of Quebec und spricht von einem versteckten Rauswurf, der seine mehr als zwei Jahrzehnte währende Laufbahn im Unternehmen abrupt beendet habe.
In seiner Klage fordert der ehemalige Vizepräsident und ausführende Produzent 1,3 Millionen Dollar sowie zusätzliche moralische Entschädigungen. Die eingereichten Unterlagen zeichnen ein Bild interner Spannungen, die sich über Monate aufgebaut haben sollen und schließlich zum Bruch führten.
Ubisoft bestreitet die Vorwürfe und hat eine Kanzlei beauftragt, die Anschuldigungen anzufechten.
Alle geschilderten Ereignisse gelten vorerst als unbewiesene Behauptungen.
Im Mittelpunkt steht eine umfassende Umstrukturierung, die Ubisoft im März 2025 bekanntgab. Mit der Gründung von Vantage Studios, geleitet von Christophe Derennes und Charlie Guillemot, änderte sich die interne Machtverteilung deutlich.
Die neue Einheit übernahm die Verantwortung für die Assassin’s‑Creed‑Marke, während Côté zuvor direkt Yves Guillemot unterstellt war. Laut Klage soll seine Einflussnahme ab diesem Zeitpunkt spürbar geschwunden sein.
Die Auseinandersetzung wirft ein Schlaglicht auf die tiefgreifenden Veränderungen innerhalb des Unternehmens und darauf, wie die Neuausrichtung die Rolle eines der prägendsten Köpfe der Assassin’s‑Creed‑Reihe beeinflusst haben soll
Für mich hört sich das an als wäre das Geld alle und neues muss her 🤔
Hört sich jedenfalls nach einer netten Abfindung an.
Die Frage ist ja wie die Gesetzeslage für Abfindungen in Kanada ist…..
Das ist ne gute Frage und ob das nicht verjährt ist 😅 aber eins ist sicher die Anwälte verdienen gut
Das hört sich sehr nach Nordamerika an 😅
😅
Ubisoft produziert echt viele Schlagzeilen.
Ja absolut, aber auf diese Schlagzeile hätten die bestimmt verzichten können .
Wobei negative Werbung ist auch Werbung , vielleicht freuts den Investoren 😂
“ zusätzliche moralische Entschädigungen.“
???
Schmerzensgeld wegen womöglich unzumutbaren Umständen 🤔…
Nene, das müssten die Spieler einklagen.
Der war gut 😅, Star Wars Outlaws zock ich gerade, ist aber überraschend gut für Ubisoft Verhältnisse, Hammer Star Wars Gefühl 👌.
Ich bin auch total positiv überrascht von dem Game. Das Star Wars feeling kommt total gut rüber und selbst die stealthabschnitte machen Spaß obwohl ich echt nicht gern schleiche 😄
Das sind doch die 1,3 Millionen aber moralische Entschädigungen? Füße Küssen oder was.
Genau das hab ich mich auch gefragt…
Ubisoft steht jetzt wirklich sehr oft im Fokus 🤔.